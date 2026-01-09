Cotat la 3,8 milioane de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul semnează cu Al Ain, echipă din Emiratele Arabe Unite, după ce a câștigat două campionate cu gruparea roș-albastră.



FCSB i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana



Șut lasă un gol în compartimentul median al roș-albaștrilor, iar FCSB trebuie să-l umple până va reîncepe campionatul. Momentan, roș-albaștrii se află într-un stagiu de pregătire în Belek, Antalya (Turcia).



Potrivit informațiilor Pro TV și Sport.ro, FCSB a pus ochii pe Charles Petro, închizătorul născut în Malawi care este legitimat la FC Botoșani din ianuarie 2023.



Petro este cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, iar în actuala stagiune a bifat 18 apariții în sezonul regulat (un gol) și una în Cupa României.



EXCLUSIV Reacția lui Adrian Șut despre plecarea de la FCSB



Mijlocașul a sugerat că plecarea în Emirate reprezintă o provocare pe care și-o dorea de mult timp



”Nu pot să vorbesc, nu am voie să vorbesc. (n.r. Cu ce gânduri și de ce pleci în Emirate?) Îmi doream de mult această provocare.



(n.r. Ce mesaj le transmiți celor de la FCSB?) Le doresc mult succes. A fost o plăcere, o onoare să joc la ei. În câteva zile urmează să ne înțelegem. Încă nu se știe exact totul”, a spus Adrian Șut.

