Ovidiu Bic a dezvăluit, la flash-interviuri, că Denis Alibec i-a adresat injurii legate de familia sa. El a recunoscut că a reacționat, la rândul său, și i-a transmis vârfului că nu îi poartă pică.

Ovidiu Bic a vorbit despre conflictul cu Denis Alibec

Alibec nu se află la primul incident de acest tip. El i-a înjurat pe copiii de la Barca Academy, parteneră cu echipa Chindia Târgoviște, la barajul de supraviețuire din sezonul precendent, fiind iritat de faptul că cei mici i-au vorbit asemănător.

„Mă bucur că sunt într-o formă fizică bună, că pot juca din 3 în 3 zile la acest nivel. Cred că am făcut un meci destul de bun, în prima repriză am controlat jocul, am avut și acele două goluri anulate. În repriza a doua am marcat și al doilea gol, au dominat ei în mare parte jocul prin posesie, dar fără să aibă mari ocazii.

Ne bucurăm. Era foarte important pentru moralul nostru, ne așteaptă un meci greu în Conference. O să fie greu, dar încercăm să ne recuperăm cât mai bine. O să dăm tot ce avem mai bun.

Bic: „Era și el poate frustrat”

Sunt nervi la sfârșitul meciului, era și el poate frustrat, a spus ceva de familia mea, nu îmi place să mă înjure cineva de familie. Am reacționat la rândul meu, nu e nicio problemă, trecem peste, nu sunt ranchiunos.

Nu ne-am uitat, am jucat din trei în trei zile, o să ne uităm la cei din Norvegia și vom încerca să facem un fotbal bun. Suntem o echipă competitivă, avem în mare parte același lot.

Să depășim ce am făcut anul trecut, ar însemna să câștigăm un trofeu acum. Sper să ne batem acolo sus. Nu avem ce face, știam că vom juca la Sfântu Gheorghe, sperăm să facem un rezultat pozitiv”, a declarat Ovidiu Bic, la flash-interviuri.

Caseta meciului

Universitatea Cluj a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, Farul Constanţa, în prima etapă din Superligă. Au marcat pentru ardeleni Aliev (44') și Drammeh (49'), iar pentru dobrogeni Doicaru (54').