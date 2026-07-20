GALERIE FOTO Rodri nu l-a vrut pe Trump în cadru: "Infantino, obligat să-l convingă să plece"

Rodri nu l-a vrut pe Trump în cadru: &quot;Infantino, obligat să-l convingă să plece&quot; CM 2026
SPORT.RO
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Spania a cucerit al doilea său titlul mondial după 1-0 contra Argentinei, iar trofeul a fost înmânat ibericilor de Donald Trump, președintele Statelor Unite.

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RodriDonald TrumpSpaniaArgentinaCupa Mondiala
Din articol

La fel ca la Mondialul Cluburilor găzduit de SUA anul trecut, Donald Trump a ținut să fie cel care înmânează trofeul câștigătorilor. În 2025, jucătorii lui Chelsea au părut foarte surprinși de dorința președintelui SUA de a participa la sărbătoare, pe podium.

Ce scrie presa internațională după ce Donald Trump a încercat "să acapereze" și festivitatea de premiere a Spaniei

De această dată, după ce a înmânat medaliile jucătorilor, Donald Trump i-a oferit trofeul căpitanului Spaniei, Rodri. Mijlocașul i-a făcut un semn discret președintelui să plece de pe podium pentru a putea ridica trofeul și a declanșa sărbătoarea alături de coechipieri.

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Trump a mai zăbovit la marginea podiumului, iar Rodri nu a mai așteptat și a ridicat trofeul. Despre dorința președintelui SUA de a apărea în imaginile de la festivitatea de premiere a scris pe larg și presa internațională.

"După ce a înmânat trofeul câștigătorilor alături de Gianni Infantino, Donald Trump a făcut câțiva pași din dansul său caracteristic. A rămas chiar și pe podium pentru fotografia de grup, puțin prea mult, după părerea lui Rodri, care a lăsat clar de înțeles că aștepta ca președintele să se dea la o parte înainte de a ridica trofeul", au scris francezii de la RMC Sport, care au amintit și că Donald Trump a fost huiduit de o parte a publicului la intrarea pe gazon.

Într-un editorial în The Guardian, Alexander Abnos s-a concentrat mai mult asupra neputinței lui Gianni Infantino.

"Dacă existau lecții de învățat din momentul în care Trump a acaparat festivitatea de premiere a lui Chelsea anul trecut, Infantino nu le-a învățat. Sau poate că încă simțea că nu este în măsură să-l apuce pe Trump de braț și să-l conducă în afara podiumului.

Trump a primit apoi, practic, o invitație de a pleca din partea lui Rodri, care i-a făcut semn să se deplaseze în stânga podiumului, în timp ce se pregătea să dea startul sărbătorii Spaniei. Trump a părut că va coborî scările, însă s-a oprit chiar la marginea festivității, aparent nesigur încotro să privească. Asta l-a obligat pe Infantino să alerge spre el și să mai încerce o dată să-l convingă să plece.

Era însă prea târziu. Rodri a ridicat trofeul, iar Trump era acolo, în cadru. Până când început să cadă confetti pe gazon, Trump plecase, după ce rămăsese suficient de mult încât să fie vizibil în imaginile de la celebrare", se arată în The Guardian.

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