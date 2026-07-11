Atacantul de 35 de ani a făcut anunțul după victoria obținută de echipa lui Ianis Zicu în amicalul cu Dinamo, scor 3-1, disputat pe stadionul Arcul de Triumf.

Alibec a fost unul dintre cei mai buni jucători ai constănțenilor. A marcat un gol și a oferit o pasă decisivă pentru reușita lui Doicaru.

Denis Alibec a făcut anunțul despre retragere

„Da, cu siguranță, aici vreau să mă retrag. De asta nici n-am mai plecat, deși am avut mai multe oferte. Am vrut să rămân acasă, vine și copilul. Vreau să rămân acasă. Nu, am doar 35 de ani. Larie are 40 și încă joacă. Mai am.

Trebuie să dăm un exemplu celor tineri și să-i ajutăm să crească alături de noi. Eu mi-am propus să arăt mult mai bine decât anul trecut, să marchez goluri, să-mi ajut echipa și să revin la echipa națională”, a declarat Alibec.

Denis Alibec a revenit la Farul în iarna lui 2026, din postura de jucător liber de contract. De-a lungul carierei a evoluat pentru Astra Giurgiu, FCSB, CFR Cluj, Inter, Bologna, Mechelen, Kayserispor și Muaither, iar în tricoul Farului a adunat până acum 108 meciuri, 39 de goluri și 28 de pase decisive.