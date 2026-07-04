Cum plănuiește Ioan Ovidiu Sabău să-l readucă pe Denis Alibec la națională. Mesaj pentru Gică Hagi

Cum plănuiește Ioan Ovidiu Sabău să-l readucă pe Denis Alibec la națională. Mesaj pentru Gică Hagi Fotbal intern
SPORT.RO
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Noul antrenor al Farului, Ioan Ovidiu Sabău, a pregătit un plan clar pentru Denis Alibec, oferindu-i selecționerului Gică Hagi speranța că se va putea baza din nou pe atacant.

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Tehnicianul formației constănțene a detaliat pașii pe care îi urmează pentru a-i menține în formă pe jucătorii cu experiență din lot. Sabău a subliniat că Denis Alibec se antrenează la parametri optimi și are toate șansele să reintre în circuitul primei reprezentative.

„M-a surprins Alibec prin modul în care se pregătește, Larie la fel, până acum nu sunt probleme. M-am descurcat cu Chipciu și Nistor, care erau la final de carieră și au prelungit-o. Același lucru le-am zis și celor trei (n.r. – Alibec, Larie, Vînă): să se gândească la cariera lor, la viitorul lor, pot să o continue frumos”, a spus antrenorul, potrivit SPTFM.

Condiția pentru revenirea printre tricolori

Potrivit tehnicianului, viitorul lui Alibec în echipa României depinde strict de constanța fizică și consideră că atacantul deține resursele necesare pentru a impresiona din nou și pentru a fi decisiv pe teren.

„Poate deveni iar unul dintre cei mai eficienți atacanți și să revină la echipa națională. Valoare individuală are, doar că nu a arătat bine din motive pe care el le știe. Dacă se pregătește așa cum a făcut-o până astăzi și nu se accidentează, poate reveni la națională. Depinde de el să fie eficient, de mine, de cum îl pregătesc, de sistemul de joc, dar rămâne un fotbalist foarte bun”, a adăugat Sabău.

  • Denis alibec
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Provocările noului sezon la Farul

În ceea ce privește parcursul echipei de club în noul campionat, antrenorul a ales să amâne anunțarea unei ținte clare până la definitivarea lotului și încheierea meciurilor de verificare.

„Obiectivul îl voi stabili după ce voi vedea meciurile amicale, să cunosc echipa, dar și în funcție de ce jucători aducem. E clar că au fost probleme. Dacă nu poți să bați Metaloglobus, ajungi la baraj. Trebuie să analizăm, iar jucătorii trebuie să realizeze că, dacă nu poți să dai gol unor adversari modești, au greșit și ei și trebuie să se reseteze puțin”, a explicat acesta.

Pentru a asigura echilibrul echipei, tehnicianul a transmis că se va baza pe un nucleu solid de șapte sau opt fotbaliști experimentați, care să absoarbă presiunea și să faciliteze integrarea treptată a tinerilor promovați din Academie.

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