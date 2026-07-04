Cum plănuiește Ioan Ovidiu Sabău să-l readucă pe Denis Alibec la națională. Mesaj pentru Gică Hagi

Tehnicianul formației constănțene a detaliat pașii pe care îi urmează pentru a-i menține în formă pe jucătorii cu experiență din lot. Sabău a subliniat că Denis Alibec se antrenează la parametri optimi și are toate șansele să reintre în circuitul primei reprezentative.

„M-a surprins Alibec prin modul în care se pregătește, Larie la fel, până acum nu sunt probleme. M-am descurcat cu Chipciu și Nistor, care erau la final de carieră și au prelungit-o. Același lucru le-am zis și celor trei (n.r. – Alibec, Larie, Vînă): să se gândească la cariera lor, la viitorul lor, pot să o continue frumos”, a spus antrenorul, potrivit SPTFM.

Condiția pentru revenirea printre tricolori

Potrivit tehnicianului, viitorul lui Alibec în echipa României depinde strict de constanța fizică și consideră că atacantul deține resursele necesare pentru a impresiona din nou și pentru a fi decisiv pe teren.

„Poate deveni iar unul dintre cei mai eficienți atacanți și să revină la echipa națională. Valoare individuală are, doar că nu a arătat bine din motive pe care el le știe. Dacă se pregătește așa cum a făcut-o până astăzi și nu se accidentează, poate reveni la națională. Depinde de el să fie eficient, de mine, de cum îl pregătesc, de sistemul de joc, dar rămâne un fotbalist foarte bun”, a adăugat Sabău.