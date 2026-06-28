Denis Alibec, decizie majoră pentru cariera sa!

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Denis Alibec a transmis că își dorește să se retragă de la Farul Constanța, echipa cu care a semnat prelungirea contractului ieri.

Denis Alibec: „Vreau să ajut clubul acesta să redevină o forță în campionat”

Alibec a subliniat însă că nu totul depinde de el și ca să poată să își îndeplinească dorința trebuie să se înțeleagă în continuare cu conducerea clubului dobrogean.

„Azi dimineață (n.r.- sâmbătă, 27 iunie) am semnat prelungirea contractului. Nu am mai vrut să plec de aici pentru că sunt acasă și vreau să ajut clubul acesta să redevină o forță în campionat și să încercăm să luptăm pentru play-off.

Am semnat doar pe un an. Vreau să rămân aici pentru restul carierei, dar acum nu depinde doar de mine. Trebuie să mă înțeleg și cu conducerea, cum am făcut-o anul acesta”, a declarat Denis Alibec pentru Farul TV.

Larie și Alibec continuă la Farul

Veteranii Ionuț Larie (39 de ani) și Denis Alibec (35 de ani) au semnat prelungirea contractului cu Farul Constanța pentru încă un sezon.

Larie, căpitanul „marinarilor”, a fost un punct fix în defensiva formației dobrogene, iar Alibec a jucat un rol esențial în atacul echipei de la malul Mării Negre, în sezonul precedent în care Farul a evitat retrogradarea la loviturile de departajare împotriva Chindiei Târgoviște.

„Sărbătoarea alb-albastră a început! Ionuț Larie și Denis Alibec continuă la Farul și sezonul viitor”, a anunțat Farul Constanța, pe pagina de Facebook a clubului.