Denis Alibec, decizie majoră pentru cariera sa!

Denis Alibec, decizie majoră pentru cariera sa! Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Denis Alibec a ales clubul unde vrea să își încheie cariera de fotbalist profesionist.

TAGS:
Denis AlibecFarul ConstantafarulSuperliga RomanieiSuperliga
Din articol

Denis Alibec

  • Denis alibec
×
Nikita Stoinov în duel cu Denis Alibec
Denis Alibec, la FCSB / Foto Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL

Denis Alibec a transmis că își dorește să se retragă de la Farul Constanța, echipa cu care a semnat prelungirea contractului ieri.

Denis Alibec: „Vreau să ajut clubul acesta să redevină o forță în campionat” 

Alibec a subliniat însă că nu totul depinde de el și ca să poată să își îndeplinească dorința trebuie să se înțeleagă în continuare cu conducerea clubului dobrogean. 

„Azi dimineață (n.r.- sâmbătă, 27 iunie) am semnat prelungirea contractului. Nu am mai vrut să plec de aici pentru că sunt acasă și vreau să ajut clubul acesta să redevină o forță în campionat și să încercăm să luptăm pentru play-off.

Am semnat doar pe un an. Vreau să rămân aici pentru restul carierei, dar acum nu depinde doar de mine. Trebuie să mă înțeleg și cu conducerea, cum am făcut-o anul acesta”, a declarat Denis Alibec pentru Farul TV

Larie și Alibec continuă la Farul

Veteranii Ionuț Larie (39 de ani) și Denis Alibec (35 de ani) au semnat prelungirea contractului cu Farul Constanța pentru încă un sezon. 

Larie, căpitanul „marinarilor”, a fost un punct fix în defensiva formației dobrogene, iar Alibec a jucat un rol esențial în atacul echipei de la malul Mării Negre, în sezonul precedent în care Farul a evitat retrogradarea la loviturile de departajare împotriva Chindiei Târgoviște. 

„Sărbătoarea alb-albastră a început! Ionuț Larie și Denis Alibec continuă la Farul și sezonul viitor”, a anunțat Farul Constanța, pe pagina de Facebook a clubului.

Larie a câștigat la Farul Superliga și Supercupa României în 2023, la fel ca Alibec. 

  • 288 de meciuri, 25 de goluri și 8 pase decisive a strâns Ionuț Larie pentru „marinari”. 
  • 108 partide, 39 de goluri și 28 de pase de gol reprezintă bilanțul lui Denis Alibec.

Ciprian Marica a spus obiectivul Farului

Ciprian Marica, unul dintre acționarii clubului Farul Constanța, a comunicat care este obiectivul noului antrenor, Ioan Ovidiu Sabău, în următorul sezon al Superligii.

Fostul atacant a transmis că Farul Constanța își dorește să se califice în play-off, la finalul sezonului regular din ediția 2026-2027 a Superligii. 

Marica a apreciat că „marinarii” ar reuși astfel să își spele imaginea, după ce în stagiunea precedentă s-au salvat de la retrogradare, la loviturile de departajare, împotriva Chindiei Târgoviște.

﻿„După rușinea trăită sezonul ăsta, primul lucru făcut care dă speranțe că va fi mai bine în sezonul viitor clar este faptul că a venit Ioan Ovidiu Sabău. E un antrenor profesionist, disciplinat, serios. Îți dă o garanție că lucrurile vor fi bine făcute!

Acum, cât de bine rămâne de văzut. Cert e că noi clar sperăm să prindem play-off-ul. Ăsta ar fi un lucru pe care ni l-am dori. Ar fi excelent după o rușine pe care ai trăit-o să reușești să prinzi play-off-ul în sezonul următor”, a declarat Ciprian Marica, la „Poveștile Sport.ro”. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Avertisment pentru turiștii de la Marea Neagră. Bacteria care se află în apă și poate duce la infecții grave
Avertisment pentru turiștii de la Marea Neagră. Bacteria care se află în apă și poate duce la infecții grave
ARTICOLE PE SUBIECT
Debut pentru Ioan Ovidiu Sabău la Farul. Cum s-a încheiat primul amical al verii
Debut pentru Ioan Ovidiu Sabău la Farul. Cum s-a încheiat primul amical al verii
Ciprian Marica a anunțat obiectivul lui Ioan Ovidiu Sabău la Farul: „Ăsta ar fi un lucru pe care ni l-am dori”
Ciprian Marica a anunțat obiectivul lui Ioan Ovidiu Sabău la Farul: „Ăsta ar fi un lucru pe care ni l-am dori”
Mijlocașul defensiv a revenit în Superliga după doi ani în Franța: a semnat cu Farul Constanța
Mijlocașul defensiv a revenit în Superliga după doi ani în Franța: a semnat cu Farul Constanța
Ioan Ovidiu Sabău, direct despre misiunea sa la Farul Constanța: ”Dacă sunt probleme, voi încerca să-i ajut”
Ioan Ovidiu Sabău, direct despre misiunea sa la Farul Constanța: ”Dacă sunt probleme, voi încerca să-i ajut”
Ioan Ovidiu Sabău, prezentat la Farul Constanța! Gică Popescu i-a stabilit un obiectiv îndrăzneț
Ioan Ovidiu Sabău, prezentat la Farul Constanța! Gică Popescu i-a stabilit un obiectiv îndrăzneț
ULTIMELE STIRI
Africa de Sud - Canada, ocazie IREALĂ ACUM! Primul meci din „16-mile” de la CM 2026
Africa de Sud - Canada, ocazie IREALĂ ACUM! Primul meci din „16-mile” de la CM 2026
Medalii pentru România la Openul European de judo de la Praga
Medalii pentru România la Openul European de judo de la Praga
Serena Williams revine la Wimbledon pe Terenul Central
Serena Williams revine la Wimbledon pe Terenul Central
FIFA reacţionează după acuzaţiile de viol împotriva căpitanului Capului Verde, Ryan Mendes
FIFA reacţionează după acuzaţiile de viol împotriva căpitanului Capului Verde, Ryan Mendes
S-a aflat când reîncep lucrările la noul stadion Dinamo. Anunțul așteptat de toți fanii „câinilor”
S-a aflat când reîncep lucrările la noul stadion Dinamo. Anunțul așteptat de toți fanii „câinilor”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Încep meciurile din 16-imi

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Încep meciurile din 16-imi

Cu ce se ocupă astăzi bruneta care l-a scos din minți pe Gigi Becali

Cu ce se ocupă astăzi bruneta care l-a scos din minți pe Gigi Becali

Florin Tănase a plecat azi din România: "S-a terminat! Domnul Becali nu a spus și asta"

Florin Tănase a plecat azi din România: "S-a terminat! Domnul Becali nu a spus și asta"

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! PATRU staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! PATRU staruri stau la pândă

”FCSB a făcut cel mai bun transfer!” Verdict clar pentru Gigi Becali

”FCSB a făcut cel mai bun transfer!” Verdict clar pentru Gigi Becali

Istvan Kovacs, imagini de pus în ramă: românul, martor la istoria scrisă de Leo Messi în Iordania - Argentina

Istvan Kovacs, imagini de pus în ramă: românul, martor la istoria scrisă de Leo Messi în Iordania - Argentina



Recomandarile redactiei
Câți bani a obținut David Popovici după ce a scris istorie la Trofeo Settecolli de la Roma
Câți bani a obținut David Popovici după ce a scris istorie la Trofeo Settecolli de la Roma
S-a aflat când reîncep lucrările la noul stadion Dinamo. Anunțul așteptat de toți fanii „câinilor”
S-a aflat când reîncep lucrările la noul stadion Dinamo. Anunțul așteptat de toți fanii „câinilor”
FIFA reacţionează după acuzaţiile de viol împotriva căpitanului Capului Verde, Ryan Mendes
FIFA reacţionează după acuzaţiile de viol împotriva căpitanului Capului Verde, Ryan Mendes
Turcii anunță despărțirea momentului în Serie A: decizie radicală luată de Interul lui Cristi Chivu
Turcii anunță despărțirea momentului în Serie A: decizie radicală luată de Interul lui Cristi Chivu
Aur și record pentru David Popovici la Trofeo Settecolli! „Racheta” a obținut a treia medalie la Roma
Aur și record pentru David Popovici la Trofeo Settecolli! „Racheta” a obținut a treia medalie la Roma
Alte subiecte de interes
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Denis Alibec, salariu de boier la Farul! A devenit cel mai bine plătit fotbalist din istoria clubului
Denis Alibec, salariu de boier la Farul! A devenit cel mai bine plătit fotbalist din istoria clubului
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Una caldă, alta rece pentru FCSB! Ilie Dumitrescu a văzut prima repriză cu Farul și a găsit veriga slabă, dar și soluția pentru returul cu Sparta
Una caldă, alta rece pentru FCSB! Ilie Dumitrescu a văzut prima repriză cu Farul și a găsit veriga slabă, dar și soluția pentru returul cu Sparta
Verdictul lui Costel Gâlcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Verdictul lui Costel Gâlcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Damjan Djokovic a semnat cu CFR Cluj
Damjan Djokovic a semnat cu CFR Cluj 
CITESTE SI
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO

stirileprotv Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

stirileprotv Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

stirileprotv Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!