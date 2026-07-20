VIDEO EXCLUSIV Ungaria, campioană europeană în România! Pe ce loc au terminat tricolorii (VOYO)

Ungaria, campioană europeană în România! Pe ce loc au terminat tricolorii (VOYO) Handbal
SPORT.RO
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Men's 20 EHF EURO 2026 a fost transmis în exclusivitate de VOYO.

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Emanuel ŞerbanUngariaMen’s 20 EHF EURO 2026Echipa Nationala de HandbalCodrin DascaluDenis Stefan
Din articol

Echipa României s-a clasat pe locul 14 la Campionatul European de handbal masculin Under-20 - M20 EHF EURO 2026 pe care l-a găzduit, după ce a fost învinsă de Islanda cu scorul de 39-26 (21-10), duminică, în Sala Sporturilor ''Horia Demian'' din Cluj-Napoca, într-o partidă pentru locurile 13-14.

România - Islanda 26-39 în finala pentru locul 13 și calificare la Mondialul de anul viitor

Tricolorii şi-au asigurat prezenţa în top 15 şi calificarea la Campionatul Mondial U21 de anul viitor.

În meciul cu Islanda, golurile echipei României au fost marcate de Emanuel Şerban 7, Codrin Dascălu 5, Robert Orban 3, Sebastian Mihai Andronic 2, Ianis Alexandru Chiruţ 2, Andrei Florin Negrilă 2, Armin-Raoul Tăut 2, Eduard Rusu 2, Romulus Ioan Nicolae Hossu 1.

Portarul Denis Ştefan a avut 11 intervenţii (28,21%).

De la insulari s-au remarcat Stefan Magni Hjartarson 7 goluri, Birgir Leo Stefansson, Agust Gudmundsson, Bessi Teitsson 5. Alexander Asgrimsson a avut 12 intervenţii (50%).

Ungaria - Suedia 34-32 după prelungiri în marea finală

Ungaria a câştigat titlul continental, după o victorie cu 34-32 (16-15, 28-28) în faţa Suediei, în prelungiri.

România a jucat cu ambele finaliste, fiind surclasată de Suedia în grupă preliminară cu 44-26 şi de Ungaria cu 41-28, în grupa principală, notează Agerpres.

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