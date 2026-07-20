Bogdan și Doru Alexe se vor afla într-o cursă contracronomentru pentru a-i plăti datoria unui interlop temut, iar procurorul Laurențiu Crețu se va asigura personal că relația dintre fiica sa și tânărul implicat în afaceri ilegale și riscante se sfârșește.

Șocat să descopere că fiica lui este iubita lui Bogdan, Laurențiu va merge la familia Alexe, hotărât să-l convingă pe tânăr să se îndepărteze de Maria. „Nu vreau să vă spun eu cum să vă creșteți copilul, dar ce ați făcut până acum...”, li se va adresa Laurențiu părinților băiatului. „Să știți că știu și eu cum e să nu-ți mai recunoști copilul, să n-ai încredere în el, să simți că-ți scapă din mână... Doar că, problema e că Bogdan are o relație cu fata mea și eu nu pot să accept asta, pentru că nimeni nu vrea o problemă acasă. Bogdan poate să rămână în libertate cu o singură condiție: să nu mai fie cu Maria”.

Însă, aceasta nu va fi singura problemă a băiatului. Omar este nerăbdător să-și primească datoria de 15.000 euro, mai rapid decât Bogdan se așteaptă. Astfel, el și Doru vor porni într-o serie de aventuri periculoase pentru a face rost de bani. „Nu pot să cred că am făcut asta”, va spune Doru șocat de situațiile în care va ajunge.

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TRAFIC – În numele fiului. Împotriva legii.