Arbitrul Szabolcs Kovacs, acuzat după CFR - ”U” Cluj 1-0! L-a iertat de cartonaș roșu

CFR Cluj s-a impus în fața lui ”U” Cluj, scor 1-0 , într-un meci din runda a 6-a din Superliga. Unicul gol al partidei a venit în minutul 70, când Andrei Cordea a înscris din lovitură de la 11 metri.

Bic a fost întrebat despre posibila eliminare a lui Karlo Muhar în minutul 77, când mijlocașul lui CFR Cluj ar fi putut vedea al doilea cartonaș galben.

Jucătorul lui ”U” Cluj consideră că arbitrul Szabolcs Kovacs nu a vrut să îl elimine pe Muhar.

„Știam că ne așteaptă un meci foarte important, un derby. Am început mai puțin bine meciul, s-a văzut și starea de oboseală după meciul de Cupă (n.r. cu FC Argeș). A fost un meci echilibrat. După care a venit acel penalty... Am forțat, dar n-am reușit să marcăm.

Ne pare rău că Lukic n-a jucat astăzi (n.r. sâmbătă, 25 aprilie). S-a vorbit foarte mult despre titlu. Obiectivul nostru este să intrăm într-o cupă europeană.

(n.r. despre faza cu Muhar) A vrut clar (n.r. arbitrul Szabolcs Kovacs) să dea al doilea galben. Probabil, după ce a văzut că mai are un galben, s-a răzgândit.

Era clar că trebuia să dea al doilea galben. Cred că a știut că avea galben și nu a vrut să dea pentru că ar fi trebuit să-i acorde roșu”, a spus Bic.

În urma acestei victorii, CFR Cluj s-a apropiat la două puncte de ocupantele primelor două locuri din Superliga ”U” Cluj și Universitatea Craiova.

Cu toate acestea, oltenii au cu un meci mai puțin, pentru că nu au jucat încă în această etapă.