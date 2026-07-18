Farul îl va avea și în noul sezon pe Denis Alibec. Experimentatul atacant și-a prelungit contractul cu dobrogenii și este încrezător că sezonul actual va fi mult mai bun decât precedentul, în care echipa s-a salvat dramatic de la retrogradare, după barajul cu Chindia Târgoviște.

Denis Alibec: "O să-l rog pe Alibek să-și schimbe numele"

Înaintea meciului cu U Cluj, Alibec a glumit și a spus că îl va ruga pe Alibek Aliev, atacantul ardelenilor, să își schimbe numele de pe tricou pentru a nu exista confuzii.

"O să-l rog să-și schimbe numele, să și-l pune pe celălalt pentru că ne încurcă lumea. Ar trebui Alibec II, pentru că el e mai tânăr", a spus Alibec, la conferința de presă.

Denis Alibec: "Domnul Sabău se aseamănă foarte mult cu Gică Hagi"

Atacantul spune că obiectivul Farului este calificarea în play-off și crede că starea de spirit este schimbată în bine după sosirea lui Ioan Ovidiu Sabău în funcția de antrenor.

"Cred că va fi un an bun, ne-am pregătit foarte bine. Cred că am arătat acest lucru în amicalul cu Dinamo. Sperăm să o ținem tot așa și să începem cu un succes anul ăsta.

Cu siguranță este o schimbare cu domnul Sabău. Se aseamănă foarte mult cu Gică Hagi și suntem obișnuiți cu acest tip de antrenor. Ne simțim bine, suntem optimiști și cred că vom face un an bun.

Obiectivul e play-off-ul, ca în fiecare an, mai ales că în ultimii doi ani nu am arătat bine. Trebuie să demonstrăm că a fost o întâmplare și să fim toți împreună", a mai spus Alibec.