Veteranii Ionuț Larie (39 de ani) și Denis Alibec (35 de ani) au semnat prelungirea contractului cu Farul Constanța pentru încă un sezon.
Ionuț Larie și Denis Alibec continuă la Farul
Larie, căpitanul „marinarilor”, a fost un punct fix în defensiva formației dobrogene, iar Alibec a jucat un rol esențial în atacul echipei de la malul Mării Negre, în sezonul precedent în care Farul a evitat retrogradarea la loviturile de departajare împotriva Chindiei Târgoviște.
„Sărbătoarea alb-albastră a început! Ionuț Larie și Denis Alibec continuă la Farul și sezonul viitor”, a anunțat Farul Constanța, pe pagina de Facebook a clubului.
Larie a câștigat la Farul Superliga și Supercupa României în 2023, la fel ca Alibec.
- 288 de meciuri, 25 de goluri și 8 pase decisive a strâns Ionuț Larie pentru „marinari”.
- 108 partide, 39 de goluri și 28 de pase de gol reprezintă bilanțul lui Denis Alibec.
Ciprian Marica a spus obiectivul Farului
Ciprian Marica, unul dintre acționarii clubului Farul Constanța, a comunicat care este obiectivul noului antrenor, Ioan Ovidiu Sabău, în următorul sezon al Superligii.
Fostul atacant a transmis că Farul Constanța își dorește să se califice în play-off, la finalul sezonului regular din ediția 2026-2027 a Superligii.
Marica a apreciat că „marinarii” ar reuși astfel să își spele imaginea, după ce în stagiunea precedentă s-au salvat de la retrogradare, la loviturile de departajare, împotriva Chindiei Târgoviște.
„După rușinea trăită sezonul ăsta, primul lucru făcut care dă speranțe că va fi mai bine în sezonul viitor clar este faptul că a venit Ioan Ovidiu Sabău. E un antrenor profesionist, disciplinat, serios. Îți dă o garanție că lucrurile vor fi bine făcute!
Acum, cât de bine rămâne de văzut. Cert e că noi clar sperăm să prindem play-off-ul. Ăsta ar fi un lucru pe care ni l-am dori. Ar fi excelent după o rușine pe care ai trăit-o să reușești să prinzi play-off-ul în sezonul următor”, a declarat Ciprian Marica, la „Poveștile Sport.ro”.