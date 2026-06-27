OFICIAL Denis Alibec a semnat!

Denis Alibec a semnat! Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Anunț de ultimă oră făcut de o formație din Superliga României referitor la Denis Alibec. 

TAGS:
Denis AlibecIonut LarieFarul ConstantafarulSuperligaSuperliga Romaniei
Din articol

Veteranii Ionuț Larie (39 de ani) și Denis Alibec (35 de ani) au semnat prelungirea contractului cu Farul Constanța pentru încă un sezon. 

Ionuț Larie și Denis Alibec continuă la Farul

Larie, căpitanul „marinarilor”, a fost un punct fix în defensiva formației dobrogene, iar Alibec a jucat un rol esențial în atacul echipei de la malul Mării Negre, în sezonul precedent în care Farul a evitat retrogradarea la loviturile de departajare împotriva Chindiei Târgoviște. 

„Sărbătoarea alb-albastră a început! Ionuț Larie și Denis Alibec continuă la Farul și sezonul viitor”, a anunțat Farul Constanța, pe pagina de Facebook a clubului.

Larie a câștigat la Farul Superliga și Supercupa României în 2023, la fel ca Alibec. 

  • 288 de meciuri, 25 de goluri și 8 pase decisive a strâns Ionuț Larie pentru „marinari”. 
  • 108 partide, 39 de goluri și 28 de pase de gol reprezintă bilanțul lui Denis Alibec.

Ciprian Marica a spus obiectivul Farului

Ciprian Marica, unul dintre acționarii clubului Farul Constanța, a comunicat care este obiectivul noului antrenor, Ioan Ovidiu Sabău, în următorul sezon al Superligii.

Fostul atacant a transmis că Farul Constanța își dorește să se califice în play-off, la finalul sezonului regular din ediția 2026-2027 a Superligii. 

Marica a apreciat că „marinarii” ar reuși astfel să își spele imaginea, după ce în stagiunea precedentă s-au salvat de la retrogradare, la loviturile de departajare, împotriva Chindiei Târgoviște.

﻿„După rușinea trăită sezonul ăsta, primul lucru făcut care dă speranțe că va fi mai bine în sezonul viitor clar este faptul că a venit Ioan Ovidiu Sabău. E un antrenor profesionist, disciplinat, serios. Îți dă o garanție că lucrurile vor fi bine făcute!

Acum, cât de bine rămâne de văzut. Cert e că noi clar sperăm să prindem play-off-ul. Ăsta ar fi un lucru pe care ni l-am dori. Ar fi excelent după o rușine pe care ai trăit-o să reușești să prinzi play-off-ul în sezonul următor”, a declarat Ciprian Marica, la „Poveștile Sport.ro”. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Ciprian Marica a anunțat obiectivul lui Ioan Ovidiu Sabău la Farul: „Ăsta ar fi un lucru pe care ni l-am dori”
Ciprian Marica a anunțat obiectivul lui Ioan Ovidiu Sabău la Farul: „Ăsta ar fi un lucru pe care ni l-am dori”
Mijlocașul defensiv a revenit în Superliga după doi ani în Franța: a semnat cu Farul Constanța
Mijlocașul defensiv a revenit în Superliga după doi ani în Franța: a semnat cu Farul Constanța
Ioan Ovidiu Sabău, direct despre misiunea sa la Farul Constanța: ”Dacă sunt probleme, voi încerca să-i ajut”
Ioan Ovidiu Sabău, direct despre misiunea sa la Farul Constanța: ”Dacă sunt probleme, voi încerca să-i ajut”
Ioan Ovidiu Sabău, prezentat la Farul Constanța! Gică Popescu i-a stabilit un obiectiv îndrăzneț
Ioan Ovidiu Sabău, prezentat la Farul Constanța! Gică Popescu i-a stabilit un obiectiv îndrăzneț
Transfer la Farul! Direct din ”cartierul general al Legiunii străine”
Transfer la Farul! Direct din ”cartierul general al Legiunii străine”
ULTIMELE STIRI
David Popovici, evoluție istorică la Settecolli! Timpul „Rachetei României” la 100 de metri liber
David Popovici, evoluție istorică la Settecolli! Timpul „Rachetei României” la 100 de metri liber
Ce a spus Joao Paolo după calificarea istorică a Capului Verde: „Le mulțumesc fanilor FCSB-ului”
Ce a spus Joao Paolo după calificarea istorică a Capului Verde: „Le mulțumesc fanilor FCSB-ului”
”Era să mor!” Fotbalistul care în 2024 risca să se retragă din cauza unui accident teribil, aproape să intre la închisoare
”Era să mor!” Fotbalistul care în 2024 risca să se retragă din cauza unui accident teribil, aproape să intre la închisoare
România - Germania, la Campionatul Mondial de handbal feminin U20 (LIVE pe VOYO, 13:30)
România - Germania, la Campionatul Mondial de handbal feminin U20 (LIVE pe VOYO, 13:30)
Columbia - Portugalia și RD Congo - Uzbekistan, duminică de la 2:30. Echipele probabile
Columbia - Portugalia și RD Congo - Uzbekistan, duminică de la 2:30. Echipele probabile
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

I-a spus ”NU” lui FCSB! Motivul pentru care l-a refuzat pe Gigi Becali: ”Am pus asta pe primul loc!”

I-a spus ”NU” lui FCSB! Motivul pentru care l-a refuzat pe Gigi Becali: ”Am pus asta pe primul loc!”

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă

Craiova joacă tare: 4 milioane de euro pentru atacantul care a rupt plasele în ultimul sezon

Craiova joacă tare: 4 milioane de euro pentru atacantul care a rupt plasele în ultimul sezon

Ruptură între Gigi Becali și Florin Tănase: "Am rămas șocat! Mi-am dat seama că prietenia era doar din partea mea"

Ruptură între Gigi Becali și Florin Tănase: "Am rămas șocat! Mi-am dat seama că prietenia era doar din partea mea"

Veste uriașă despre stadionul de 117.000.000 de € din România: „Au terminat cu o lună mai devreme”

Veste uriașă despre stadionul de 117.000.000 de € din România: „Au terminat cu o lună mai devreme”



Recomandarile redactiei
David Popovici, evoluție istorică la Settecolli! Timpul „Rachetei României” la 100 de metri liber
David Popovici, evoluție istorică la Settecolli! Timpul „Rachetei României” la 100 de metri liber
Ce a spus Joao Paolo după calificarea istorică a Capului Verde: „Le mulțumesc fanilor FCSB-ului”
Ce a spus Joao Paolo după calificarea istorică a Capului Verde: „Le mulțumesc fanilor FCSB-ului”
Vrea la Dinamo! Atacantul care a rupt plasele sezonul trecut își dorește să semneze cu ”câinii”
Vrea la Dinamo! Atacantul care a rupt plasele sezonul trecut își dorește să semneze cu ”câinii”
Dinamo, într-un război ca FCSB și Steaua?! Mesajul tranșant al omului-cheie: „O să ne transformăm”
Dinamo, într-un război ca FCSB și Steaua?! Mesajul tranșant al omului-cheie: „O să ne transformăm”
Fotbalistul dat afară de Gigi Becali de la FCSB a ieșit în față: „Sunt frustrat”
Fotbalistul dat afară de Gigi Becali de la FCSB a ieșit în față: „Sunt frustrat”
Alte subiecte de interes
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Denis Alibec, salariu de boier la Farul! A devenit cel mai bine plătit fotbalist din istoria clubului
Denis Alibec, salariu de boier la Farul! A devenit cel mai bine plătit fotbalist din istoria clubului
Farul declanșează ofensiva! Ionuț Larie, căpitanul lui Hagi, face anunțul
Farul declanșează ofensiva! Ionuț Larie, căpitanul lui Hagi, face anunțul
Ce a remarcat Mihai Stoica imediat după Farul - Sepsi: "E un pont pentru pariori"
Ce a remarcat Mihai Stoica imediat după Farul - Sepsi: "E un pont pentru pariori"
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Una caldă, alta rece pentru FCSB! Ilie Dumitrescu a văzut prima repriză cu Farul și a găsit veriga slabă, dar și soluția pentru returul cu Sparta
Una caldă, alta rece pentru FCSB! Ilie Dumitrescu a văzut prima repriză cu Farul și a găsit veriga slabă, dar și soluția pentru returul cu Sparta
CITESTE SI
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO

stirileprotv Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

stirileprotv Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

stirileprotv Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!