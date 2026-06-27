Veteranii Ionuț Larie (39 de ani) și Denis Alibec (35 de ani) au semnat prelungirea contractului cu Farul Constanța pentru încă un sezon.

Ionuț Larie și Denis Alibec continuă la Farul

Larie, căpitanul „marinarilor”, a fost un punct fix în defensiva formației dobrogene, iar Alibec a jucat un rol esențial în atacul echipei de la malul Mării Negre, în sezonul precedent în care Farul a evitat retrogradarea la loviturile de departajare împotriva Chindiei Târgoviște.

„Sărbătoarea alb-albastră a început! Ionuț Larie și Denis Alibec continuă la Farul și sezonul viitor”, a anunțat Farul Constanța, pe pagina de Facebook a clubului.