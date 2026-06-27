Mihai Stoica l-a dorit, Becali i-a spus "NU" apăsat. Argumentele din spatele deciziei patronului

Schimbul de linii programat de FCSB în această vară începe cu cinci fotbaliști de care fosta campioană s-a despărțit: Vlad Chiricheș (26 de ani), Baba Alhassan (26 de ani), David Kiki (32), Mamadou Thiam (31) și Daniel Graovac (32). Dintre plecări, doar cea a ultimului poate părea surprinzătoare, bosniacul având parte de susținerea lui Mihai Stoica.

Zilele trecute, înaintea anunțului oficial, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB își exprima dezamăgirea față de situația lui Graovac, fotbalist care a ajutat FCSB în 30 de meciuri în stagiunea precedentă: "Îmi pare rău că n-am prelungit contractul cu Daniel Graovac, deși aveam opțiune la el. Este un fotbalist bun, acoperă două posturi", spunea oficialul roș-albaștrilor, când era întrebat de situația fundașului adus în vara lui 2025.

Cum a ajuns Graovac pe lista neagră, în ciuda discursului public favorabil de care a avut parte?

Becali l-a preferat pe "nemuritorul" Crețu

Adus liber de contract după despărțirea de CFR, Graovac nu a reprezentat o investiție importantă pentru latifundiarul din Pipera și a lăsat impresia unui fotbalist "corect", muncitor, care și-a ajutat echipa de fiecare dată când s-a apelat la el. Capabil să joace în centru sau în banda dreaptă, Graovac a marcat un gol important în succesul cu Drita (3-2) și a avut, în general, evoluții solide.

Cu un contract întins pe doar un an, bosniacul a concurat, în această vară, cu Vali Crețu, Becali fiind nevoit să decidă cărui apărător trecut de 30 de ani îi propune prelungirea. Omul de afaceri l-a preferat și de această dată pe Crețu, cel care, la 37 de ani, se pregătește de un ultim sezon în roșu și albastru.

Logica din spatele alegerii? Ușile sunt închise pentru Graovac în centrul apărării, unde Dawa e sigur de postul de titular, iar Duarte, Mihai Popescu și Ngezana vor lupta pentru al doilea. În plus, puștiul Dăncuș vine tare pe turnantă, iar Becali a considerat că Graovac nu poate prinde prea multe minute în centru.

Pentru postul de fundaș dreapta, cealaltă poziție pe care a mai jucat Graovac, FCSB l-a transferat pe Labonne, îl va dubla cu Crețu, dar și cu Pantea și Cercel. Cum Pădurariu, noul under preferat al conducerii, poate juca și el în acea zonă a terenului, Graovac a rămas din nou în afara listei de preferați a patronului.

350.000 de euro e cota de piață a lui Graovac, care a mai jucat pentru Astra și CFR înainte să semneze cu FCSB.