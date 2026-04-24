Sportiva în vârstă de 25 de ani a postat pe Instagram un set de fotografii realizate într-un jacuzzi, unde apare într-un costum de baie roșu și cu o pălărie de cowboy, într-un decor relaxat de vacanță. VEZI FOTO
GALERIE FOTO Tatiana, fără inhibiții! Pictorial incendiar în jacuzzi
Tatiana Aholou atrage toate privirile, de această dată nu pe pistă, ci pe rețelele sociale!
Pictorial incendiar în jacuzzi
„Sunny side”, a fost mesajul simplu care a însoțit imaginile, însă reacțiile nu au întârziat să apară.
Fanii au umplut secțiunea de comentarii cu aprecieri: de la „wow!” și „cea mai sexy alergătoare” până la mesaje de admirație pentru forma fizică a sportivei.
Dincolo de aparițiile din online, Tatiana Aholou este una dintre atletele în creștere ale Canadei. Specializată recent pe garduri, ea a bifat un sezon 2025 excelent, cu medalie de argint la NACAC și participări la competiții majore internaționale, cu un record personal de 12.59 secunde la 100 m garduri.
