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Transformare radicală de look pentru Georgina Rodriguez! Partenera lui Cristiano Ronaldo s-a vopsit blondă și și-a lăsat mască fanii

Transformare radicală de look pentru Georgina Rodriguez! Partenera lui Cristiano Ronaldo s-a vopsit blondă și și-a lăsat mască fanii

Transformare radicală de look pentru Georgina Rodriguez! Partenera lui Cristiano Ronaldo s-a vopsit blondă și și-a lăsat mască fanii

Transformare radicală de look pentru Georgina Rodriguez! Partenera lui Cristiano Ronaldo s-a vopsit blondă și și-a lăsat mască fanii

Transformare radicală de look pentru Georgina Rodriguez! Partenera lui Cristiano Ronaldo s-a vopsit blondă și și-a lăsat mască fanii

Transformare radicală de look pentru Georgina Rodriguez! Partenera lui Cristiano Ronaldo s-a vopsit blondă și și-a lăsat mască fanii

Transformare radicală de look pentru Georgina Rodriguez! Partenera lui Cristiano Ronaldo s-a vopsit blondă și și-a lăsat mască fanii

Transformare radicală de look pentru Georgina Rodriguez! Partenera lui Cristiano Ronaldo s-a vopsit blondă și și-a lăsat mască fanii

Transformare radicală de look pentru Georgina Rodriguez! Partenera lui Cristiano Ronaldo s-a vopsit blondă și și-a lăsat mască fanii

Transformare radicală de look pentru Georgina Rodriguez! Partenera lui Cristiano Ronaldo s-a vopsit blondă și și-a lăsat mască fanii

Transformare radicală de look pentru Georgina Rodriguez! Partenera lui Cristiano Ronaldo s-a vopsit blondă și și-a lăsat mască fanii

Transformare radicală de look pentru Georgina Rodriguez! Partenera lui Cristiano Ronaldo s-a vopsit blondă și și-a lăsat mască fanii

Înainte de participarea lui Cristiano Ronaldo la Campionatul Mondial care începe în această lună, logodnica Georgina Rodriguez a avut timpul necesar pentru o ședință foto incendiară pe iaht.

Ea a devenit imaginea unui brand italian de modă, iar ședința foto a avut loc la Mallorca.

Unde a fost surprinsă Georgina înainte să-i fie alături lui CR7 la sărbătorirea titlului: ”M-ai lăsat fără cuvinte”

Luna trecută, Georgina Rodriguez, logodnica superstarului portughez, a fost prezentă la sărbătorirea titlului lui Al Nassr, iar înainte de asta a fost la festivalul de la Cannes.

Echipa pregătită de Jorge Jesus s-a impus cu 4-1 în fața lui Damac în ultima etapă a sezonului din Arabia Saudită și a câștigat campionatul, după ce a lăsat-o pe Al Hilal în urmă la două lungimi.

A fost primul titlu pentru Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită, de când a semnat cu Al Nassr, care mai câștigase campionatul de zece ori înainte să-l treacă în cont pe al 11-lea.

Georgina s-a fotografiat la ediția cu numărul 79 a festivalului de la Cannes, iar postarea de pe rețelele social media a strâns sute de mii de aprecieri și o sumedenie de comentarii.

”Ești spectaculoasă”, ”M-ai lăsat fără cuvinte” sau ”Ești bombă” sunt doar câteva dintre comentariile din secțiune.