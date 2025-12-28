Malcom Edjouma (29 de ani) este primul jucător care va pleca de la FCSB în această iarnă, chiar dacă Gigi Becali a vrut să-i ofere mijlocașului francez un nou contract. Acesta a ales să plece, iar din ianuarie va fi jucător liber.



Vestea este cel puțin surprinzătoare, având în vedere că Edjouma a prins un număr consistent de minute în acest sezon la FCSB. Are 18 partide disputate în toate competițiile, dintre care șapte în Europa League, în preliminarii și faza principală.



Malcom Edjouma a plecat de la FCSB. Alți jucători pot fi OUT



Sunt șanse mici ca francezul să fie singurul jucător plecat în această iarnă de la FCSB. Nemulțumit de rezultatele din prima parte a sezonului, Gigi Becali anunțase o ”revoluție”. Vrea să aducă întăriri serioase la echipă, iar asta înseamnă că alți jucători vor pleca sau vor fi trași pe ”linie moartă”.



Mihai Popescu (32 de ani), de exemplu, va intra în ultimul an de contract cu FCSB și cei de acolo au anunțat deja că acesta are șanse foarte mari să plece. Becali i-a adus deja înlocuitor, pe Andre Duarte, iar acum fundașul este în perioada de recuperare după accidentarea groaznică suferită în octombrie, în meciul România - Austria (1-0), și care îl va ține departe de gazon cam tot sezonul. Cel mai probabil, dacă cele două părți se vor despărți, acest lucru se va întâmpla abia în vară.



Tot în ultimele șase luni de contract va intra și Florin Tănase (30 de ani), care este asaltat cu oferte din țările arabe, așa cum a dezvăluit impresarul său, Florin Vulturar. Rămâne de văzut dacă decarul campioanei va primi o ofertă care să-l determine să schimbe echipa în această iarnă.



Florin Tănase are oferte, Tavi Popescu rămâne o enigmă



De menționat este faptul că Tănase rămâne unul dintre cei mai bine plătiți jucători din tabăra FCSB-ului, cu un salariu lunar de 30.000 de euro și, având în vedere că s-a lansat și în lumea afacerilor, arabii ar fi nevoiți să-l remunereze pe măsura dacă vor să-l convingă să plece din nou din România.



"Florin Tănase este un jucător de care mă întreabă foarte multă lume. Cu realizările pe care le-a avut în acest an, eu zic că poate să prindă un transfer foarte bun în străinătate în această perioadă de mercato", a spus Florin Vulturar, într-un interviu pentru PRO TV.



Un semn mare de întrebare este și în dreptul lui Octavian Popescu (23 de ani), jucător care a tot primit șanse în ultima perioadă, dar care nu s-a ridicat de foarte multe ori la nivelul așteptărilor. A fost avertizat inclusiv de Mihai Stoica, dar și de Gigi Becali, iar ultimul a lăsat de înțeles că acesta ar vrea să plece liber de la echipă, variantă pe care o exclude din start.



Discrepanța dintre suma visată de Becali și realitatea din iarbă este vizibilă în statistici. În actualul sezon de SuperLiga (2025-2026), Octavian Popescu a bifat 12 apariții, reușind să marcheze un singur gol în cele 436 de minute jucate. Randamentul este departe de cel din 2022, când cota sa atingea apogeul de 4 milioane de euro.



Dennis Politic și Baba Alhassan rămân la FCSB



Recent, Becali a fost întrebat despre situațiile lui Dennis Politic și Baba Alhassan, jucători care vor rămâne la FCSB și pentru a doua parte a sezonului. O altă dezamăgire a fost în dreptul fostului căpitan de la Dinamo, pe care patronul campioanei l-a transferat cu surle și trâmbițe în vară.



Prestațiile sale nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor și s-a adus în discuție inclusiv varianta unui împrumut, dar Becali vrea să-i acorde șanse și din iarnă.



Dennis Politic a fost rezervă neutilizată și la meciul cu Rapid, în timp ce Baba Alhassan nu a făcut parte din lot. Mijlocașul se află la Cupa Africii, acolo unde reprezintă naționala Ugandei.

