Mihai Popescu s-a accidentat la echipa națională, în meciul câștigat de România în fața Austriei, scor 1-0. Fundașul s-a ales cu o ruptură a ligamentelor încrucișate anterioare, iar sezonul este încheiat pentru el.

Mihai Stoica: ”Popescu era în situația în care este Edjouma acum. Așa s-a hotărât, Gigi hotărăște!”

După accidentarea gravă suferită de Mihai Popescu la echipa națională, Gigi Becali a anunțat că fotbalistul nu va mai juca în echipamentul lui FCSB, însă a subliniat faptul că jucătorul va rămâne la FCSB până la finalul contractului în vara viitoare.

Mihai Stoica a confirmat spusele patronului, însă a mărturisit că nu era cazul să se vorbească în acest moment despre situația contractuală a lui Popescu. Totuși, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a ținut să îl asigure pe fotbalist de faptul că își va primi toți banii până la expirarea contractului, va suporta intervenția chirurgicală și îl va ajuta cu recuperarea după accidentare.

Oficialul campioanei spune însă că decizia ca Mihai Popescu să plece în vară nu a apărut ca urmare a accidentării, ci susține că Gigi Becali luase această hotărâre cu mai mult timp în urmă. Concret, Mihai Stoica spune că Popescu era în aceeași situație cu Malcom Edjouma, care va pleca și el de la FCSB odată ce îi va expira contractul în iarnă.

”Povestea e că în mod normal nu cred că ăsta ar fi trebuit să fie un subiect acum. Gigi nu cred că ar fi trebuit să răspundă la întrebarea asta. El a avut un an plus un an, termină în vară, hotărârea era luată. Mai ales la echipe care au făcut rezultate, trebuie aduși jucători. Liverpool a făcut rezultate formidabile anul trecut, a câștigat de o manieră categorică titlul. Uite ce s-a întâmplat. Kerkez, o grămadă de bani, Isak, prea mulți bani, Ekitike, prea mulți bani. Au schimbat mulți jucători, era clar că aduc jucători să joace. Noi nu am luat în vară jucători să se impună, deși puteau să se impună, dar nu au făcut-o din varii motive. Trebuie să schimbi câte ceva și în momentul în care trebuie să schimbi, ce să faci, trebuie să schimbi în fiecare compartiment, asta e realitatea. (...)

Popescu era în situația în care este Edjouma acum. Așa s-a hotărât, Gigi hotărăște, bineînțeles, dacă Gigi spunea: ’Băi, îi facem contract încă doi ani’, îi făceam contract încă doi ani. Aia a fost situația. El își va lua banii până la sfârșitul contractului fără niciun fel de problemă, recuperarea o va face la noi, plătim operația la Roma. FIFA o să ne dea banii, dar stai să vedem, că deocamdată la Dawa nu am primit nimic, în fine, nu contează.

Mișu Popescu e un jucător foarte iubit în vestiar, e un băiat excepțional, și-a făcut treaba. Normal că îți e milă de un jucător care traversează... e foarte complicat”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

