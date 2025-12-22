Adus ca o vedetă în vară de la Dinamo, pentru Alexandru Musi și aproape un milion de euro, Politic nu a reușit să se impună în primul 11 al lui FCSB. Rezervă neutilizată de multe ori, Dennis a marcat doar trei goluri în prima jumătate a acestui sezon.



Gigi Becali nu vrea să se despartă de Dennis Politic și Baba Alhassan

Recent, au apărut informații potrivit cărora FC Hermannstadt ar fi contactat-o pe FCSB pentru a obține serviciile lui Dennis Politic și Baba Alhassan. Gigi Becali a respins însă această variantă, spunând că nu ia în calcul plecări, cel puțin pentru moment.



Becali vrea să păstreze toți jucătorii actuali care se află pe lista UEFA. Respectiva listă poate fi modificată doar la finalul lunii ianuarie, în cazul în care FCSB va avansa în play-off-ul pentru optimile Europa League.



"(n.r - întrebat dacă a fost căutat de FC Hermannstadt pentru Dennis Politic și Baba Alhassan) Nu știu, nu vorbim acum. Cum să dăm noi jucătorii? Noi avem nevoie de jucători care să fie pe listă. Noi nu putem să punem pe listă ce luăm acum. Nu vezi că lui Edjouma i-am prelungit încă șase luni?", a spus Gigi Becali, luni, la o zi după FCSB - Rapid 2-1.

Dennis Politic a fost rezervă neutilizată și la meciul cu Rapid, în timp ce Baba Alhassan nu a făcut parte din lot. Mijlocașul se află la Cupa Africii, acolo unde reprezintă naționala Ugandei.

