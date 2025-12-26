După ce a cucerit titlul cu FCSB în sezonul trecut, Florin Tănase a redevenit principalul marcator al formației bucureștene. Decarul campioanei are deja 11 goluri și 4 pase decisive în actuala stagiune, iar prestațiile sale au atras atenția unor cluburi din străinătate.



Florin Tănase, ofertat din țările arabe: "Poate prinde un transfer foarte bun"



Din informațiile PRO TV, Florin Tănase, care va intra curând în ultimele șase luni de contract cu FCSB, are deja pe masă oferte de la echipe din zona arabă. Impresarul său, Florin Vulturar, confirmă posibilitatea unui transfer în această iarnă.



"Florin Tănase este un jucător de care mă întreabă foarte multă lume. Cu realizările pe care le-a avut în acest an, eu zic că poate să prindă un transfer foarte bun în străinătate în această perioadă de mercato", a spus Florin Vulturar, într-un interviu pentru PRO TV.



Tănase, vândut de FCSB cu 3 milioane de euro în urmă cu trei ani și jumătate, a mai jucat în țările arabe la Al Jazira (Emiratele Arabe Unite, sezonul 2022/2023) și Al Okhdood (Arabia Saudită, sezonul 2023/2024).



Florin Tănase are cel mai mare salariu de la FCSB, 30.000 de euro lunar. Recent, Gigi Becali dezvăluia că decarul campioanei a încasat sezonul trecut nu mai puțin de un milion de euro datorită bonusurilor de performanță.



Pleacă Tănase, revine Coman?



În schimb, la FCSB ar putea reveni în iarnă Florinel Coman. Gigi Becali a anunțat că va discuta cu fostul șeptar al campioanei despre această posibilitate, însă impedimentul este reprezentat de salariul uriaș pe care jucătorul îl încasează în prezent la Al Gharafa, în Qatar.



"De Coman nu știu nimic. O să vorbesc cu el pentru că vine acasă de sărbători. El are două milioane pe an. Dacă îi dau ăia un milion, îi mai dau eu 600.000-700.000 și să vină încoace!", a spus Gigi Becali, în urmă cu câteva zile.

