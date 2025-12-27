În ziua în care extrema stângă a împlinit 23 de ani, latifundiarul din Pipera i-a transmis un mesaj tranșant referitor la viitorul său la FCSB: fie confirmă că talentul său valorează 20 de milioane de euro, fie își pierde locul în echipă.



Patronul celor de la FCSB rămâne un optimist în privința lui Octavian Popescu, în ciuda realității din teren. Deși cota de piață a lui „Tavi” a ajuns într-un punct critic, scăzând până la 850.000 de euro, latifundiarul din Pipera a fixat o nouă bornă amețitoare pentru „perla” sa.



Născut pe 27 decembrie 2002, Tavi Popescu are semnat cu FCSB un contract care expiră în vara anului viitor, iar Gigi Becali a anunțat că nu e dispus să-i ofere prelungirea decât dacă evoluțiile sale se vor ridica la nivelul așteptărilor.

Gigi Becali, dispus să-i ofere o ultimă șansă



”Dacă nu se ridică, hai, la revedere! Ce înseamnă să nu se ridice? Dacă nu își revin, rezerve. Ce, sunt doar 11 jucători într-o echipă? Talentul nu i l-a luat nimeni. Talentul lui costă 20.000.000. Dacă înțelege bine, dacă nu, la revedere!”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.



Discrepanța dintre suma visată de Becali și realitatea din iarbă este vizibilă în statistici. În actualul sezon de SuperLiga (2025-2026), Octavian Popescu a bifat 12 apariții, reușind să marcheze un singur gol în cele 436 de minute jucate. Randamentul este departe de cel din 2022, când cota sa atingea apogeul de 4 milioane de euro.

