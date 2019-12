Omrani este dorit in Premier League! O echipa care se lupta pentru un loc de Liga Campionilor il vrea pe atacantul CFR-ului! Ce suma vor clujenii

Din articol Sheffield United, surpriza placuta a sezonului din Premier League

Bilel Omrani este asaltat cu oferte.

Atacantul CFR-ului a avut evolutii impresionante pentru echipa antrenata de Dan Petrescu si ofertele au inceput sa apara.

Omrani (26 de ani) are mai multe oferte din China si Anglia, sumele fiind cuprinse intre 4 si 5 milioane de euro. Conform celor de la gsp, Sheffield United l-ar dori pe Omrani.

Conform sursei citate, clujenii nu vor sa se desparta de atacant pentru mai putin de 6 milioane de euro.

Omrani a marcat 13 goluri si a dat 4 pase decisive in toate competitiile pentru CFR Cluj, in acest sezon. Atacantul a fost decisiv in meciul din turul 3 al Ligii Campionilor, cand CFR a eliminat-o pe Celtic si Omrani a reusit o dubla pe terenul scotienilor.

Sheffield United, surpriza placuta a sezonului din Premier League

Sheffield United este surpriza placuta a acestui sezon de Premier League, ocupand in acest moment locul 8 in clasament cu 29 de puncte. Sheffield este la doar 3 puncte distanta de locul 4 din Premier League, ocupat de Chelsea, loc care duce direct in grupele Ligii Campionilor. Sheffield a fost invinsa in doar 4 meciuri din acest sezon, avand mai putine meciuri pierdut decat Manchester City, Chelsea, Manchester United, Tottenham sau Arsenal.