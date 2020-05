O legenda a Rapidului poate antrena Craiova si ii poate tine locul lui Edi Iordanescu pana in vara!

Craiova are o varianta de rezerva surprinzatoare, daca Edi Iordanescu nu va putea ajunge in aceasta primavara in Banie.

Edi Iordanescu este in capul listei de inlocuitori ai lui Corneliu Papura, antrenorul de care clubul s-a despartit saptamana trecuta. Tehnicianul de 41 de ani se afla sub contract cu Gaz Metan Medias, pe care a calificat-o in premiera in play-off-ul Ligii 1, si a declarat ca ar fi tentat de o venire la Craiova. Iordanescu a mai fost dorit si in ianuarie, dar mediesenii nu au dorit sa ii dea drumul fara sa primeasca toti banii din clauza de reziliere, adica 200.000 de euro. Daca nici acum nu va fi dispus patronul Mihai Rotaru sa plateasca suma intreaga, atunci se va recurge din nou la o improvizatie, pana in vara.

In aceste conditii, pana la finalul actualului sezon, echipa ar putea fi condusa de Adrian Iencsi (45 ani), antrenorul de la echipa secunda, care evolueaza in Liga 3 si unde sunt rodati tinerii jucatori din academie. Acesta este o legenda a Rapidului, cu care a castigat doua titluri in Liga 1, doua Cupe si o Supercupa ale Romaniei si are 30 de selectii si un gol pentru nationala Romaniei. Fostul capitan rapidist a mai evoluat la Ceahlaul, Spartak Moscova, Apollon Limassol, Kapfenberg, Concordia Chiajna si ASA TG. Mures.

El detine licenta PRO, antreneaza din 2012 si le-a pregatit ca antrenor principal pe CS Corbeanca, SC Popesti-Leordeni, FC Voluntari, FC Hunedoara, Sporting Turnu Magurele, Foresta Suceava, Unirea Jucu, Dunarea Calarasi, Pandurii Tg. Jiu, Rapid U19 si CS „U” Craiova II, fiind de asemenea antrenor secund la Apollon Limassol, „U” Cluj si CS ”U” Craiova (a lucrat cu Devis Mangia). Iencsi ar urma sa fie ajutat de secundul Ionut Stancu, fost fotbalist la clubul lui Adrian Mititelu (2000-2003, 2013-2014), dar si de Sorin Cartu, actualul presedinte, care ar urma sa preia si sarcina de consilier al noului staff tehnic. Echipa din Banie se afla pe locul al treilea in play-off-ul Ligii 1, la patru puncte distanta de liderul CFR Cluj.