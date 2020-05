BREAKING NEWS: Universitatea Craiova a ramas fara antrenor! Corneliu Papura a fost dat afara de la echipa in urma cu o saptamana

Oltenii isi cauta antrenor.

Corneliu Papura, cel care l-a inlocuit pe banca tehnica pe Victor Piturca, nu mai este antrenorul Craiovei. Anuntul a fost facut pe pagina oficiala a clubului, cu precizarea ca decizia a fost luata in urma cu o saptamana, dar a fost facuta publica acum pentru a nu perturba activitatea echipei in aceasta perioada dificila.

"In urma cu aproape o saptamana, clubul Universitatea Craiova a incheiat in mod amiabil relatiile contractuale cu antrenorul principal Corneliu Papura. Pentru a nu perturba activitatea clubului, am preferat sa tinem această informatie confidentiala. In acest moment suntem in procedura pentru desemnarea unui nou antrenor principal si speram ca vom lua cea mai buna decizie. Pentru a evita eventualele speculatii din partea presei, facem precizarea ca modul nostru de lucru nu presupune negocierea cu mai multi antrenori in acelasi timp", se arata in comunicatul Universitatii.

Numele lui Edi Iordanescu a fost adus in discutie de mai multe ori, iar tehnicianul a confirmat ca il tenteaza o venire in Banie, declarand ca Rotaru l-a cautat inca din iarna. Totusi, Iordanescu spune ca momentan este sub contract pana in vara cu Medias, iar abia dupa va putea sa negocieze.