"Nu puteam sa il folosim!" Motivul pentru care transferul lui Planic la Craiova a picat! Gafa de proportii pe care ar fi putut sa o comita oltenii

Mihai Rotaru a spus de ce transferul lui Planic la Craiova nu s-a facut.

Fundasul celor de la FCSB, Bogdan Planic, a fost bagat in somaj tehnic de Gigi Becali, iar sarbul vrea sa plece de la echipa. Craiova a fost una dintre echipele interesate sa il transfere pe fundasul sarb, insa totul a picat.

Patronul Unviersitatii Craiova, Mihai Rotaru a explicat motivele pentru care Planic nu a mai ajuns la Craiova. Acesta a spus ca nu ar fi putut sa il foloseasca pe Planic, intrucat pe postul de jucator extracomunitar evolueaza Cosic.

"Nu putem in primul rand sa il folosim pe Planic, pentru ca postul de extracomunitar este ocupat de Cosic. Nu putem. Dar nu a fost o discutie, a fost o inrebare, ni s-au cerut niste bani, dupa aceea ne-am dat seama ca nu putem. A fost o lipsa profesionalism din partea noastra. Ne-am dat seama ca nu putem sa il legitimam si s-a stopat orice discutie. Nu am discutat cu impresarul lui, nu am discutat cu jucatorul, a fost la nivel de cluburi. Am zis, daca ar fi sa il luam pe Planic, ce inseamna? Ni s-a spus, dupa care am revenit noi si am spus ca nu avem cum sa il luam, pentru ca nu avem loc de extracomunitar", a declarat Mihai Rotaru, la Telekomsport.

Planic mai este dorit si de Fenerbahce si Ural, insa Becali a spus ca il vinde pe Planic in schimbul a 500 de mii de euro.