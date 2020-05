Negocierile dintre FCSB si Craiova pica! "Pot sa trateze cat vor, Planic nu va ajunge acolo!" Anuntul facut de impresarul fotbalistului

Gigi Becali il invitase pe Mihai Rotaru la negocieri pentru un eventual transfer al lui Planic.

Gigi Becali vrea sa renunte la sarbul Planic, iar Universitatea Craiova putea fi o viitoare destinatie pentru fundasul FCSB-ului. Mihai Rotaru se declarase interesat de jucator, iar patronul FCSB l-a invitat la masa negocierilor.

Angentul fotbalistului, Zvonko Milojkovic, a intervenit in posibila tranzactie si spune ca Planic nu are nicio sansa sa ajunga in Banie:

"Becali si Rotaru pot sa negocieze cat vor, Planic nu va ajunge la Craiova. Am spus de atatea ori ca eu nu fac afaceri cu Rotaru", a declarat impresarul lui Planic pentru Digi Sport.

Gigi Becali: "Daca Rotaru plateste pentru Planic i-l dau"

Patronul FCSB-ului il invita vineri la negocieri pe Mihai Rotaru si spunea ca il asteapta cu o oferta pentru fundasul sarb:

"E foarte bine ca Rotaru a recunoscut ca l-a vrut pe Planic, insa nu a discutat nimic personal cu mine. Va spun foarte sincer acest lucru.

Dar, daca el plateste pentru Planic, atunci i-l dau. Insa vreau sa va anunt ca Planic nu este liber de contract la vara asa cum crede el. Baiatul mai are contract cu noi inca un an", spunea Gigi Becali.