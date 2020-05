"A promis ca ma lasa sa plec!" Transferul la care nu se astepta nimeni! Un jucator de la Craiova ar putea sa plece indiferent de suma pe care o primeste clubul in schimbul sau

Capitanul celor de la Craiova ar putea sa plece de la echipa.

Fundasul stanga al celor de la Craiova, Nicusor Bancu, ar putea sa plece de la echipa indiferent de suma pe care o obtin oltenii in schimbul sau. Promisiunea i-a fost facuta jucatorului chiar de Mihai Rotaru. Bancu joaca la Craiova din 2014 si este unul dintre cei mai vechi jucatori ai echipei. In acest moment nu are vreo oferta, insa daca va veni vreuna, acesta va pleca.

"Domnul Rotaru mi-a promis ca imi da drumul, indiferent cati bani ia in schimb, daca primesc o oferta tentanta financiar pentru mine. Nu ma gandesc la plecare. Daca o fi sa apara ceva, bine. Daca nu, eu sunt fericit si la Craiova", a declarat Bancu pentru Oltenia TV.