Victor Piturca a negociat cu CSA Steaua inainte sa mearga la Craiova! "Nu m-a interesat! Conduce MApN si asta nu e normal"

Fostul selectioner spune ca a discutat cu cei de la CSA Steaua.

Victor Piturca a declarat ca fostul comandat al Clubul Sportiv al Armatei Steaua i-ar fi propus sa antreneze echipa, insa discutiile nu i s-au parut serioase, iar faptul ca un minister conduce clubul nu l-au motivat sa dea curs ofertei.

"Da, la un moment dat, inainte sa plec la Craiova a fost o mica discutie. M-a chemat fostul comandat si am stat de vorba, dar nu mi s-a parut o discutie serioasa. Nu a fost interesant pentru mine. Adica ce se intampla acolo acum... Conduce Ministerul Apararii clubul si nu este normal. Adica echipa de fotbal trebuie sa fie echipa profesionista de fotbal pentru a putea atinge performantele pe care trebuie sa le atinga Steaua Bucuresti", a spus Piturca, la Telekom Sport.

CSA Steaua nu a reusit inca sa promoveze in Liga 3, desi proiectul nu este unul nou. Piturca e de parere ca viitorul clubului nu este unul roz, in conditiile actuale, iar schimbari importante trebuie sa aiba loc, pentru a putea face performanta.

"Acum este doar Liga 4, s-au pierdut ani importanti. Probabil anul asta echipa va promova in Liga 3. Sa vedem in Liga 3 ce se va intampla. Insa acolo trebuie dezvoltata academia. Trebuie lucruri multe acolo de facut pentru ca viitorul este important si trebuie sa ti-l pregatesti dinainte. Ori în momentul asta nu sunt oameni, nici in Ministerul Apararii Nationale care sa isi doreasca ca echipa Steaua sa ajunga ce a fost", a explicat Piturca, pentru sursa citata.