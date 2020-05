"Cine a spus ca l-am dat afara?" Situatie fara precedent la Craiova! Papura a plecat din Banie in plina pandemie! Patronul Mihai Rotaru a explodat si da de pamant cu antrenorul

Corneliu Papura si-a dat demisia de la Universitatea Craiova.

Universitatea Craiova a emis un comunicat prin care anunta ca antrenorul Corneliu Papura a plecat de la Craiova. Patronul echipei, Mihai Rotaru, a vorbit in direct la Ora Exacta in Sport si spune ca Papura a fost cel care si-a dat demisia ci nu a fost dat afara. Decizia a luat prin surprindere pe toata lumea.

"Cine a spus ca l-am dat afara? Domnul Papura si-a dat demisia. Noi am fost tristi, suparati. Nu schimba nimeni antrenorul in plina pandemie. El si-a dat demisia. Nu este adevarat ca l-am dat afara. Noi acum o saptamana, niciodata nu ne-a trecut prin cap sa il schimbam pe Papura. Pentru noi este inexplicabil. Nu ne vine sa credem nici noua. Este bine totusi cand vorbiti de Universitatea Craiova sa luati lucrurile asa cum sunt. Nu am disutat cu Edi iordanesu. Nici la nivel de tatonare, la niciun nivel.

Sorin Cartu chiar s-a retras. Am discutat cu el si a spus ca nu mai vrea, nu ii mai trebuie. Intotdeauna unde ne uitam sunt fostele noastre glorii. Nu am luat o decizie in acest sens. Asa cum il stiu eu pe domnul Piturca, nu cred ca ar fi o solutie in acest moment. Noi chiar avem in filosofia noastra, continuitate. Noi ajungem la un moment dat sa schimbam antrenorii mai mult decat jucatorii. Aceasta despartire de Corneliu Papura ne-a dat peste cap. E greu de crezut ca mai devreme de 2-3 zile poti sa bati palma cu cineva. In 4 zile eu cred ca ar fi realist", a declarat Mihai Rotaru la PRO X.