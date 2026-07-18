Mijlocașul central Samuel Teles (29 de ani) a deschis scorul în minutul 62 al meciului Universitatea Craiova - UTA, contând pentru prima etapă din Superliga României.

Bijuteria lui Samuel Teles a deblocat Universitatea Craiova - UTA

Primul gol al campioanei en-titre din sezonul 2026-2027 este unul deosebit. Teles a punctat împotriva fostei sale echipe cu un șut de la aproximativ 23 de metri, după ce a primit o pasă de gol de la Ștefan Baiaram.