GALERIE FOTO O bijuterie de gol a deblocat tabela în Universitatea Craiova - UTA

O bijuterie de gol a deblocat tabela în Universitatea Craiova - UTA Superliga
Alexandru Hațieganu
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Samuel Teles este primul marcator al campioanei Universitatea Craiova în noul sezon al Superligii. 

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Samuel TelesUniversitatea CraiovaOtelul GalatiSuperliga
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Mijlocașul central Samuel Teles (29 de ani) a deschis scorul în minutul 62 al meciului Universitatea Craiova - UTA, contând pentru prima etapă din Superliga României. 

Bijuteria lui Samuel Teles a deblocat Universitatea Craiova - UTA

Primul gol al campioanei en-titre din sezonul 2026-2027 este unul deosebit. Teles a punctat împotriva fostei sale echipe cu un șut de la aproximativ 23 de metri, după ce a primit o pasă de gol de la Ștefan Baiaram.

Bijuteria lui Samuel Teles a deblocat Universitatea Craiova - UTA / Foto: Digi Sport

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 Cele mai importante faze ale jocului Universitatea Craiova - UTA sunt redate în format LIVE FOTO & TEXT de către site-ul Sport.ro. 

Echipele de start

Universitatea Craiova (3-4-3): Sava - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Mekvabshvili, T. Băluță, Bancu - D. Matei, Nsimba, Baiaram; Rezerve: L. Popescu, Al. Maxim, Badelj, Ad. Rus, Teles, Al-Hamlawi, Etim, Elisor, M. Rădulescu, Cicâldău, Al. Crețu, Tavares; Antrenor: Filipe Coelho

UTA (4-2-3-1): Gorcea - Dorobanțu, Pospelov, Benga, Alomerovic – Sota, Odada – Abdallah, A. Roman, Tzionis – M. Coman; Rezerve: Tordai, Tolcea, Ouaneh, Oaidă, R. Sabău, Pitu, Ile, Țăroi, Sinani, Hodoșan, Bădescu, Padula; Antrenor: Adrian Mihalcea

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