Mijlocașul central Samuel Teles (29 de ani) a deschis scorul în minutul 62 al meciului Universitatea Craiova - UTA, contând pentru prima etapă din Superliga României.
Bijuteria lui Samuel Teles a deblocat Universitatea Craiova - UTA
Primul gol al campioanei en-titre din sezonul 2026-2027 este unul deosebit. Teles a punctat împotriva fostei sale echipe cu un șut de la aproximativ 23 de metri, după ce a primit o pasă de gol de la Ștefan Baiaram.
Cele mai importante faze ale jocului Universitatea Craiova - UTA sunt redate în format LIVE FOTO & TEXT de către site-ul Sport.ro.
Echipele de start
Universitatea Craiova (3-4-3): Sava - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Mekvabshvili, T. Băluță, Bancu - D. Matei, Nsimba, Baiaram; Rezerve: L. Popescu, Al. Maxim, Badelj, Ad. Rus, Teles, Al-Hamlawi, Etim, Elisor, M. Rădulescu, Cicâldău, Al. Crețu, Tavares; Antrenor: Filipe Coelho
UTA (4-2-3-1): Gorcea - Dorobanțu, Pospelov, Benga, Alomerovic – Sota, Odada – Abdallah, A. Roman, Tzionis – M. Coman; Rezerve: Tordai, Tolcea, Ouaneh, Oaidă, R. Sabău, Pitu, Ile, Țăroi, Sinani, Hodoșan, Bădescu, Padula; Antrenor: Adrian Mihalcea