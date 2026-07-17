Fundașul stânga Abel Folha (26 de ani - foto, în duel cu David Matei) a plecat de la Universitatea Craiova și a semnat în țara natală Portugalia.

Lusitanul a bifat în ultimul sezon doar apariții la echipa a doua a Craiovei, din Liga 3.

Abel Folha fusese transferat în Oltenia vara trecută, de la Ceahlăul Piatra Neamț din divizia secundă.

Ieri, fotbalistul a semnat pe un sezon cu GD Vitoria Sernache, din Liga 3, așa cum se numește și a treia divizie din fotbalul portughez.

Craiova a dat răspunsul după oferta uriașă primită pentru Ștefan Baiaram

Ștefan Baiaram (23 de ani), jucătorul Universității Craiova, a primit o ofertă tentantă în această vară de la Anderlecht.

Anderlecht, formație care a încheiat ultimul sezon pe locul 4, ar fi făcut o ofertă de aproximativ 4 milioane de euro pentru transferul lui Ștefan Baiaram.

Belgienii au fost puși însă în așteptare, notează Nieuwsblad și VoetbalNieuws.

Presa din Belgia susține că răspunsul venit dinspre Craiova ar fi fost clar: Baiaram nu pleacă atât timp cât oltenii încă vor avea șanse la calificarea în faza principală din Champions League. De altfel, inclusiv jucătorul a recunoscut că visează să joace în cea mai importantă competiție europeană alături de echipa sa de suflet.

Universitatea Craiova s-a calificat în turul 2 preliminar din Champions League după ce a eliminat ML Vitebsk (Belarus) cu 5-1 la general. Pentru olteni urmează dubla cu bulgarii de la Levski Sofia.

"Este încă o veste proastă pentru Antoine Sibierski (n.r - directorul sportiv al lui Anderlecht). Va trebui fie să aștepte cu răbdare cel puțin până după returul Craiovei (n.r - cu Levski), fie să își îndrepte atenția către alte variante. Pentru antrenorul Vítor Bruno, asta înseamnă că, pentru moment, va trebui să se descurce cu soluțiile pe care le are deja în benzi", au scris jurnaliștii de la VoetbalNieuws.

Foto: Sport Pictures