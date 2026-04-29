”Locked in!” Samuel Teles, mesaj pe final de campionat

”Locked in!” Samuel Teles, mesaj pe final de campionat Superliga
Universitatea Craiova vrea titlul în actuala stagiune.

Samuel TelesUniversitatea CraiovaSuperliga
Luni seara, echipa pregătită de Filipe Coelho a învins-o pe FC Argeș cu 1-0 în etapa #6 a play-off-ului, la Mioveni, pe Stadionul Orășenesc. Unicul gol al meciului a fost înscris în minutul 10 de Samuel Teles.

”Locked in!” Samuel Teles, mesaj pe final de campionat

Foto: Instagram Teles

Titular, portughezul în vârstă de 29 de ani a ieșit de pe teren în minutul 67. El bifase înainte de meciul de la Mioveni 120 de minute cu Dinamo în semifinala Cupei României.

După meci, Samuel Teles a revenit cu un mesaj pe rețelele social media: ”Locked in. Împreună. Încă mai avem de muncă!”, a scris mijlocașul central cotat la 800.000 de euro.

Cifrele lui Samuel Teles

  • Oțelul Galați: 79 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 3 pase decisive
  • Feirense: 67 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
  • Universitatea Craiova: 44 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 4 pase decisive
  • Leca: 4 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
  • Sanjoanense: 3 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 0 pase decisive

Universitatea Craiova ocupă primul loc în clasamentul play-off-ului cu 42 de puncte. Patru victorii și două remize a bifat echipa lui Coelho în primele șase etape din partea a doua a campionatului.

Craiova, drum infernal în Champions League, dacă ia titlul: posibilele adversare din preliminarii

Craiova vine după un sezon remarcabil în Conference League, încheiat cu ratarea dramatică a fazelor eliminatorii. Chiar și așa, coeficientul pe ultimii 5 ani nu este unul remarcabil, iar acest aspect poate aduce adversari de calibru în preliminariile UCL.

Conform ierarhiilor din campionatele europene la finalul lunii aprilie, Football Meets Data a prezentat posibila alcătuire a urnelor pentru preliminariile UCL. Universitatea Craiova, cu un coeficient de 10.500, ar fi cap de serie doar în primul tur preliminar, unde misiunea se anunță, cel puțin teoretic, una facilă.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
Leo Grozavu a spus pe cine vrea campioană: ”Mi-ar plăcea să-i văd în cupele europene”
Rămâne la Dinamo? Jucătorul ajuns pe final de contract recunoaște: ”Mă simt ca acasă aici”
Ciprian Marica a urmărit PSG - Bayern și a venit cu un verdict crunt despre fotbalul românesc: ”Din păcate”
Barcelona tatonează terenul pentru doi fotbaliști de 115 milioane de euro! Cum ar putea beneficia Radu Drăgușin
Key Alves ”rupe” internetul, la patru luni după ce a născut! Cum arată cea mai sexy voleibalistă din lume
Leo Grozavu a spus pe cine vrea campioană: ”Mi-ar plăcea să-i văd în cupele europene”
Leo Grozavu a spus pe cine vrea campioană: ”Mi-ar plăcea să-i văd în cupele europene”
Victor Pițurcă surprinde: ”Poate-mi iau inima-n dinți și o să merg”

Ce lovitură: Olăroiu pleacă de la naționala Emiratelor și semnează contractul cu șase zerouri la coadă!

Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“

Antrenorul luat în calcul de Rapid pentru înlocuirea lui Costel Gâlcă! E pe placul fanilor

Gigi Becali și-a dezvăluit lista de transferuri pentru FCSB

Primul jucător care începe negocierile cu Gigi Becali: „E clar, asta e prioritatea mea“



Rămâne la Dinamo? Jucătorul ajuns pe final de contract recunoaște: ”Mă simt ca acasă aici”
Ciprian Marica a urmărit PSG - Bayern și a venit cu un verdict crunt despre fotbalul românesc: ”Din păcate”
Key Alves ”rupe” internetul, la patru luni după ce a născut! Cum arată cea mai sexy voleibalistă din lume
Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”
Barcelona tatonează terenul pentru doi fotbaliști de 115 milioane de euro! Cum ar putea beneficia Radu Drăgușin
Prezentare de nota 10! Primele cuvinte ale lui Samuel Teles în tricoul Craiovei + mesaj pentru Mirel Rădoi
Trei fotbaliști plecați definitiv de la Oțelul Galați în ultimele ore!
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

