”Locked in!” Samuel Teles, mesaj pe final de campionat

Luni seara, echipa pregătită de Filipe Coelho a învins-o pe FC Argeș cu 1-0 în etapa #6 a play-off-ului, la Mioveni, pe Stadionul Orășenesc. Unicul gol al meciului a fost înscris în minutul 10 de Samuel Teles.

Barcelona tatonează terenul pentru doi fotbaliști de 115 milioane de euro! Cum ar putea beneficia Radu Drăgușin

Rămâne la Dinamo? Jucătorul ajuns pe final de contract recunoaște: ”Mă simt ca acasă aici”

Foto: Instagram Teles

Titular, portughezul în vârstă de 29 de ani a ieșit de pe teren în minutul 67. El bifase înainte de meciul de la Mioveni 120 de minute cu Dinamo în semifinala Cupei României.

După meci, Samuel Teles a revenit cu un mesaj pe rețelele social media: ”Locked in. Împreună. Încă mai avem de muncă!”, a scris mijlocașul central cotat la 800.000 de euro.

Cifrele lui Samuel Teles

Oțelul Galați: 79 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 3 pase decisive

79 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 3 pase decisive Feirense: 67 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 1 pasă decisivă

67 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 1 pasă decisivă Universitatea Craiova: 44 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 4 pase decisive

44 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 4 pase decisive Leca: 4 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 1 pasă decisivă

4 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 1 pasă decisivă Sanjoanense: 3 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 0 pase decisive

Universitatea Craiova ocupă primul loc în clasamentul play-off-ului cu 42 de puncte. Patru victorii și două remize a bifat echipa lui Coelho în primele șase etape din partea a doua a campionatului.

Craiova, drum infernal în Champions League, dacă ia titlul: posibilele adversare din preliminarii

Craiova vine după un sezon remarcabil în Conference League, încheiat cu ratarea dramatică a fazelor eliminatorii. Chiar și așa, coeficientul pe ultimii 5 ani nu este unul remarcabil, iar acest aspect poate aduce adversari de calibru în preliminariile UCL.

Conform ierarhiilor din campionatele europene la finalul lunii aprilie, Football Meets Data a prezentat posibila alcătuire a urnelor pentru preliminariile UCL. Universitatea Craiova, cu un coeficient de 10.500, ar fi cap de serie doar în primul tur preliminar, unde misiunea se anunță, cel puțin teoretic, una facilă.

AICI CONTINUAREA