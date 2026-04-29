Luni seara, echipa pregătită de Filipe Coelho a învins-o pe FC Argeș cu 1-0 în etapa #6 a play-off-ului, la Mioveni, pe Stadionul Orășenesc. Unicul gol al meciului a fost înscris în minutul 10 de Samuel Teles.
”Locked in!” Samuel Teles, mesaj pe final de campionat
Universitatea Craiova vrea titlul în actuala stagiune.
Foto: Instagram Teles
Titular, portughezul în vârstă de 29 de ani a ieșit de pe teren în minutul 67. El bifase înainte de meciul de la Mioveni 120 de minute cu Dinamo în semifinala Cupei României.
După meci, Samuel Teles a revenit cu un mesaj pe rețelele social media: ”Locked in. Împreună. Încă mai avem de muncă!”, a scris mijlocașul central cotat la 800.000 de euro.
Cifrele lui Samuel Teles
- Oțelul Galați: 79 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 3 pase decisive
- Feirense: 67 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
- Universitatea Craiova: 44 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 4 pase decisive
- Leca: 4 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
- Sanjoanense: 3 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 0 pase decisive
Universitatea Craiova ocupă primul loc în clasamentul play-off-ului cu 42 de puncte. Patru victorii și două remize a bifat echipa lui Coelho în primele șase etape din partea a doua a campionatului.
