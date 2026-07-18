GALERIE FOTO Câți spectatori sunt prezenți la Universitatea Craiova - UTA

Câți spectatori sunt prezenți la Universitatea Craiova - UTA Superliga
Alexandru Hațieganu
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Universitatea Craiova - UTA, partidă din prima etapă a Superligii României, este transmisă în format LIVE TEXT de către Sport.ro acum.

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Universitatea CraiovaUTA AradSuperligaSuperliga RomanieiFanispectatorisuporteri
Din articol

10.883 de spectatori sunt prezenți pe „Ion Oblemenco”, dintre care 186 sunt fani ai oaspeților, la Universitatea Craiova - UTA.  

Fanii nu s-au înghesuit la Universitatea Craiova - UTA

În total, stadionul campioanei României are o capacitate de 30.983 de locuri. 

Cu alte cuvinte, capacitatea stadionului a fost ocupată la meci doar în proporție de 35,13%. Aproape două treimi din locurile arenei sunt goale la debutul campioanei en-titre în noul sezon.

Fanii nu s-au înghesuit la Universitatea Craiova - UTA

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Echipele de start

Universitatea Craiova (3-4-3): Sava - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Mekvabshvili, T. Băluță, Bancu - D. Matei, Nsimba, Baiaram; Rezerve: L. Popescu, Al. Maxim, Badelj, Ad. Rus, Teles, Al-Hamlawi, Etim, Elisor, M. Rădulescu, Cicâldău, Al. Crețu, Tavares; Antrenor: Filipe Coelho

UTA (4-2-3-1): Gorcea - Dorobanțu, Pospelov, Benga, Alomerovic – Sota, Odada – Abdallah, A. Roman, Tzionis – M. Coman; Rezerve: Tordai, Tolcea, Ouaneh, Oaidă, R. Sabău, Pitu, Ile, Țăroi, Sinani, Hodoșan, Bădescu, Padula; Antrenor: Adrian Mihalcea

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