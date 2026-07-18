10.883 de spectatori sunt prezenți pe „Ion Oblemenco”, dintre care 186 sunt fani ai oaspeților, la Universitatea Craiova - UTA.

Fanii nu s-au înghesuit la Universitatea Craiova - UTA

În total, stadionul campioanei României are o capacitate de 30.983 de locuri.

Cu alte cuvinte, capacitatea stadionului a fost ocupată la meci doar în proporție de 35,13%. Aproape două treimi din locurile arenei sunt goale la debutul campioanei en-titre în noul sezon.