Levski Sofia, sancționată de UEFA înaintea meciului cu Universitatea Craiova

Într-un comunicat publicat vineri, UEFA a anunțat sancțiuni împotriva lui Levski Sofia pentru "comportamentul rasist și/sau discriminatoriu" al fanilor bulgari la duelul din primul tur preliminar cu Borac Banja Luka.

Levski Sofia a fost amendată cu 15.000 de euro și nu va putea vinde bilete suporterilor bulgari la următorul meci din deplasare, care va fi chiar contra Universității Craiova. Ultima măsură a intrat în vigoare având în vedere că suporterii formației bulgare nu s-au aflat la prima abatere.

Astfel, bulgarii vor avea galerie doar la meciul tur, de acasă, programat miercuri, 22 iulie, de la ora 20:30. Returul din Bănie, care se va disputa pe 29 iulie, se va disputa exclusiv cu fanii Craiovei în tribune.

În primul tur preliminar din Champions League, Levski a trecut de Borac Banja Luka, după 1-1 în turul din deplasare și 4-0 la returul de pe teren propriu. În schimb, Universitata Craiova a câștigat ambele jocuri cu ML Vitebsk, 4-1 și 1-0.