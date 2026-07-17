OFICIAL UEFA, pedeapsă dură înainte de Universitatea Craiova - Levski! Anunțul forului european

UEFA, pedeapsă dură înainte de Universitatea Craiova - Levski! Anunțul forului european Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova se va duela cu formația bulgară Levski Sofia, în turul 2 preliminar din UEFA Champions League.

TAGS:
Universitatea CraiovaLevski SofiaUEFAChampions League
Din articol

Levski Sofia, sancționată de UEFA înaintea meciului cu Universitatea Craiova

Într-un comunicat publicat vineri, UEFA a anunțat sancțiuni împotriva lui Levski Sofia pentru "comportamentul rasist și/sau discriminatoriu" al fanilor bulgari la duelul din primul tur preliminar cu Borac Banja Luka.

Levski Sofia a fost amendată cu 15.000 de euro și nu va putea vinde bilete suporterilor bulgari la următorul meci din deplasare, care va fi chiar contra Universității Craiova. Ultima măsură a intrat în vigoare având în vedere că suporterii formației bulgare nu s-au aflat la prima abatere.

Astfel, bulgarii vor avea galerie doar la meciul tur, de acasă, programat miercuri, 22 iulie, de la ora 20:30. Returul din Bănie, care se va disputa pe 29 iulie, se va disputa exclusiv cu fanii Craiovei în tribune.

În primul tur preliminar din Champions League, Levski a trecut de Borac Banja Luka, după 1-1 în turul din deplasare și 4-0 la returul de pe teren propriu. În schimb, Universitata Craiova a câștigat ambele jocuri cu ML Vitebsk, 4-1 și 1-0.

Levski Sofia, 4-0 cu Borac Banja Luka după 1-1 în tur

Campioana Bulgariei a surclasat echipa bosniacă FK Borac Banja Luka cu 4-0, la Sofia, după 1-1 în prima manşă.

Pentru Levski au înscris irlandezul Armstrong Oko-Flex (48), brazilianul Reinaldo (59, 65) şi columbianul Juan Perea (85). 

La Borac, mijlocaşul croat Ante Roguljic (ex-Universitatea Craiova) a jucat din minutul 83.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Atelier clandestin de ciocolată descoperit în sediul unei instituții. Directoarea vindea bomboane pe Facebook. VIDEO
Atelier clandestin de ciocolată descoperit în sediul unei instituții. Directoarea vindea bomboane pe Facebook. VIDEO
ULTIMELE STIRI
Cristi Chivu nu stă pe gânduri: transfer de 45.000.000 direct de la finalista Campionatului Mondial
Cristi Chivu nu stă pe gânduri: transfer de 45.000.000 direct de la finalista Campionatului Mondial
Poli Iași, OUT din Liga 2! Cine îi ia locul în noul sezon și când e tragerea la sorți
Poli Iași, OUT din Liga 2! Cine îi ia locul în noul sezon și când e tragerea la sorți
FCSB a făcut spectacol cu noua achiziție! Reacții incredibile ale fotbaliștilor fostei campioane
FCSB a făcut spectacol cu noua achiziție! Reacții incredibile ale fotbaliștilor fostei campioane
Decizia lui Florinel Coman cu privire la revenirea sa la FCSB
Decizia lui Florinel Coman cu privire la revenirea sa la FCSB
Transfer de Champions League pentru micuța Como! Plătește o avere pentru un star al lui Chelsea, dorit și de Chivu la Inter
Transfer de Champions League pentru micuța Como! Plătește o avere pentru un star al lui Chelsea, dorit și de Chivu la Inter
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

„Țineți minte acest nume!” Puștoaica de doar 15 ani din România care i-a impresionat pe cei de la European Athletics

„Țineți minte acest nume!” Puștoaica de doar 15 ani din România care i-a impresionat pe cei de la European Athletics

Reacția ucrainenilor după ce au văzut bannerul adresat lui Vladimir Putin la Craiova

Reacția ucrainenilor după ce au văzut bannerul adresat lui Vladimir Putin la Craiova

Nicolae Stanciu, înapoi în Superliga?! Gigi Becali a aflat cu cine s-a înțeles și a intervenit

Nicolae Stanciu, înapoi în Superliga?! Gigi Becali a aflat cu cine s-a înțeles și a intervenit

Reacție surprinzătoare după ultima mutare a FCSB-ului: „Transferul a fost mai bun pentru el”

Reacție surprinzătoare după ultima mutare a FCSB-ului: „Transferul a fost mai bun pentru el”



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu nu stă pe gânduri: transfer de 45.000.000 direct de la finalista Campionatului Mondial
Cristi Chivu nu stă pe gânduri: transfer de 45.000.000 direct de la finalista Campionatului Mondial
FCSB a făcut spectacol cu noua achiziție! Reacții incredibile ale fotbaliștilor fostei campioane
FCSB a făcut spectacol cu noua achiziție! Reacții incredibile ale fotbaliștilor fostei campioane
Poli Iași, OUT din Liga 2! Cine îi ia locul în noul sezon și când e tragerea la sorți
Poli Iași, OUT din Liga 2! Cine îi ia locul în noul sezon și când e tragerea la sorți
A cerut să plece la FCSB și i-a scos din sărite: "Ai făcut o alegere greșită. Drum bun!"
A cerut să plece la FCSB și i-a scos din sărite: "Ai făcut o alegere greșită. Drum bun!"
Decizia lui Florinel Coman cu privire la revenirea sa la FCSB
Decizia lui Florinel Coman cu privire la revenirea sa la FCSB
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Atacantul român din străinătate care speră la titlu și Champions League a înscris primul gol la noua echipă!
Atacantul român din străinătate care speră la titlu și Champions League a înscris primul gol la noua echipă!
Levski Sofia, mai ceva decât FCSB-ul lui Gigi Becali! Comando pe banca tehnică: interimar + doi profesori universitari + un fost fotbalist din România
Levski Sofia, mai ceva decât FCSB-ul lui Gigi Becali! Comando pe banca tehnică: interimar + doi profesori universitari + un fost fotbalist din România
UEFA a anunțat decizia în legătură cu echipa rămasă cu doar doi jucători în lot înaintea meciului din Conference League
UEFA a anunțat decizia în legătură cu echipa rămasă cu doar doi jucători în lot înaintea meciului din Conference League
Prima măsură luată de UEFA după ce Rodri și Morata au apelat la scandări "ofensatoare și discriminatorii"
Prima măsură luată de UEFA după ce Rodri și Morata au apelat la scandări "ofensatoare și discriminatorii"
CITESTE SI
Atelier clandestin de ciocolată descoperit în sediul unei instituții. Directoarea vindea bomboane pe Facebook. VIDEO

stirileprotv Atelier clandestin de ciocolată descoperit în sediul unei instituții. Directoarea vindea bomboane pe Facebook. VIDEO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

De ce contestă AUR contractele de 6 miliarde de euro cu Rheinmetall. Petrișor Peiu cere explicații Guvernului

stirileprotv De ce contestă AUR contractele de 6 miliarde de euro cu Rheinmetall. Petrișor Peiu cere explicații Guvernului

Sorin Grindeanu, despre posibilitatea unei guvernări PSD-AUR: Sunt niște lucruri pe care AUR nu le-a clarificat

stirileprotv Sorin Grindeanu, despre posibilitatea unei guvernări PSD-AUR: Sunt niște lucruri pe care AUR nu le-a clarificat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!