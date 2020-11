CUTREMUR in Liga 1! Astra risca EXCLUDEREA din campionat dupa suspiciunile de dopaj de la club!

Fatai, Seto si Ionita au fost suspendati provizoriu de ANAD dupa ce si-au injectat intravenos anumite vitamine.

In acest caz, daca jucatorii vor fi gasiti vinovati, echipa lui Ioan Niculae este in pericol chiar sa fie exclusa din campionat.

Presedintele Agentiei Nationale Anti Doping, Cristi Balaj a explicat situatia in care se afla cei trei fotbalisti ai Astrei si stadiul in care se afla dosarul la comisii.

"Pot sa confirm ca intr-adevar exista pe rol subiectul acesta. S-a facut un raport, s-a trimis catre comisia de audiere din partea departamentului de testare. A fost efectuata si suspendarea provizorie, pentru ca vorbim de o metoda interzisa, nu de o substanta.

Am demarat o procedura de urgenta din dorinta de a le oferi posibilitatea sa se apere cat mai repede. A fost o sedinta a comisiei de audiere, unde ei au cerut o amanare si ea a fosta accepata. Urma sa se deschida subiectul dupa o luna de zile, cand a fost intrunita comisia de audiere dar nu s-au prezentat din nou.

Au invocat anumite motive, au trimis o hartie in timpul sedintei. Au contestat aceasta suspendare provizorie la comisia de apel, iar comisia de apel a mentinut acasta suspendare, pentru ca ea a fost acordata corect si pentru ca trebuie respectat codul. Avem in continuare pe rol acasta suspendare provizorie", a spus Balaj la DigiSport.

Fostul arbitru a explicat ce urmeaza sa se intample in cazul in care fotbalistii vor fi gasiti vinovati: "Articolul 62 din legea 227 prevede ca in cazul in care exista mai mult de 2 sportivi care au incalcat regula, organizatorul trebuie sa depuncteze si sa sanctioneze echipa respectiva. Nu se poate face acest lucru decat daca comisiile vor stabili ca jucatorii sunt vinovati".

De asemenea, Balaj a explicat si care sunt urmatorii pasi in judecarea acestui dosar, dar si ca a facut tot posibilul ca cei trei fotbalisti sa poata sa se apere in acest dosar, dar faptul ca ei nu s-au prezentat la sedintele anterioare nu tine de agentia pe care o conduce.

"In fond, urmeaza parca a patra sedinta a comisiei de audiere. Sper sa se prezinte de data asta si sa se judece pe fond.

Daca se prezinta la comisia de audiere, dupa aceea comisia va stabili ritmul si decizia in cele din urma. Ramane de vazut care va fi perioada de timp in care se vor da aceste decizii. Nu as vrea ca acea comisie sa fie considerata vinovata. Eu nu am putut decat sa le dau jucatorilor posibilitatea sa se apere de urgenta, faptul ca nu s-au prezentat nu este vina noastra", a explicat presedintele ANAD.