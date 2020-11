EXCLUSIV | Craiova vrea sa ia gratis mai multi jucatori de la Astra! Giurgiuvenii pot pierde cei mai importanti fotbalisti din lot

Pe ultimul loc in Liga 1, cu datorii mari si cu patronul internat in spital din cauza coronavirusului, Astra Giurgiu mai poate primi o lovitura puternica.

Astra Giurgiu trece prin momente grele din punct de vedere financiar, unii jucatori avand mai mult de 4 luni de cand nu si-au mai primit salariile. Restantele salariale i-au silit pe jucatorii sa intre in greva, refuzand sa se antreneze pana nu li se achita 1-2 remuneratii. Tensiunea din cadrul lotului a afectat si latura sportiva, echipa ajungand pe ultimul loc in Liga 1, cu doar 8 puncte acumulate in 11 etape jucate, cu un golaveraj -9, o pozitie mult sub potentialul lotului actual.

In aceasta iarna, situatia s-ar putea inrautati, daca clubul nu reuseste sa vanda cativa jucatori pentru a incasa macar 1.000.000 de euro. Mai grav este ca jucatorii isi pot depune memorii si pot pleca liberi de contract, putand semna imediat cu alte cluburi. De altfel, mai multe rivale din Liga 1 spera sa profite de lipsa fondurilor de la Astra si sa transfere fotbalistii doriti cu sume modice sau chiar gratis, daca acestia reusesc sa isi obtina dezlegarea. Printre cei care stau la cotitura se gaseste si Craiova, care are bani la dispozitie, dupa transferul lui Mihaila la Parma, dar vrea sa isi intareasca lotul pentru primul titlu dupa 30 de ani ci cat mai putine cheltuieli.

LAZAR, RADUT SI BALAURE, INTERESANTI PENTRU CRAIOVA. ALTI 9 JUCATORI SE AFLA SI EI PE LISTA OLTENILOR

In capul listei cu jucatorii urmariti de olteni se afla portarul David Lazar (29 ani), nascut la Oradea, dar lansat in fotbalul mare de Pandurii Tg. Jiu. Acesta a fost selectionat la nationala de seniori a Romaniei pentru partidele cu Islanda, Norvegia si Austria, fiind considerat unul dintre posibilii candidati la inlocuirea lui Tatarusanu in poarta reprezentativei noastre. Goalkeeperul este cotat la 600.000 de euro si are 10 meciuri in acest sezon. Craiova vrea sa fie acoperita, daca Pigliacelli mai insista pentru transferul in Italia, dar si pentru a-i oferi un concurent serios pe post italianului, in cazul in care ramane.

Alti doi jucatori nascuti in Oltenia pe care CSU Craiova a pus ochii pentru "repatriere" sunt Silviu Balaure (24 ani), nascut la Drobeta Turnu Severin, si Mihai Radut (30 ani), originar din Slatina. In ciuda prezentei in lotul Astrei a unor jucatori cu nume mai importante, cei doi au fost printre cei mai constanti fotbalisti ai giurgiuvenilor, iar varsta lui Balaure il poate recomanda chiar si pentru un profit ulterior. De altfel, Lazar si Radut au fost in atentia Craiovei si in vara lui 2020, presedintele Dani Coman transmitand atunci ca "cei de la Craiova trebuie sa vorbeasca cu clubul, nu cu jucatorii. Daca vor sa ii transfere, sa vorbeasca cu clubul Astra si apoi cu jucatorii, pentru ca nu sunt liberi de contract".

De asemenea, alti jucatori interesanti pentru "alb-albastri" ar fi Constantin Budescu (31 ani / mijlocas ofensiv), Valentin Gheorghe (23 ani / extrema stanga), Risto Radunovici (28 ani / fundas stanga), Daniel Graovac (27 ani / fundas central), Mattia Montini (28 ani / atacant), Ljuban Crepulja (27 ani / mijlocas central), George Merloi (21 ani / extrema dreapta), David Bruno (28 ani / fundas dreapta) si Romario Moise (24 ani / mijlocas ofensiv), dar macar pentru cativa dintre ei Astra va face eforturi sa achite restantele pentru a nu fi declarati liberi de contract. Situatia ar putea fi asemanatoare cu cea in care a fost implicata FCSB, la precedenta criza de lichiditati a giurgivenilor, care a luat un contingent masiv de jucatori, respectiv Gabriel Enache, Fernando Boldrin, William De Amorim, Denis Alibec, Junior Morais, Constantin Budescu, Filipe Teixeira, Alexandru Stan si Claudiu Belu, unii gratis, altii mult sub pretul la care erau evaluati.

CE SPUNE REGULAMENTUL

Conform regulamentului, un fotbalist este neplatit 60 de zile poate notifica clubul in legatura cu restantele salariale acumulate. Notificarea constituie o procedura preliminara, inainte ca jucatorii sa poata depune memorii la comisiile FRF. Din momentul in care a primit notificarile, clubul are 15 zile la dispozitie ca sa stinga datoriile. Jucatorii romani neplatiti nici in cele 15 zile pot deschide procese la FRF, ca sa solicite rezilierea contractelor si plata la zi, in timp ce strainii pot sa rupa unilateral contractele si sa porneasca litigii direct la FIFA, putand fi legitimati ca jucatori liberi de contract in urmatoarea perioada de mercato. De multe ori, cluburile notificate achita salariul pe o luna pentru a impiedica plecarea jucatorilor, dar, in cazul unei lipse acute de fonduri si a restantelor catre toti jucatorii, metoda nu poate fi folosita cu succes de prea multe ori.