Situatie disperata la Astra! 3 fotbalisti importanti au fost abandonati de club: sunt neplatiti de 5 luni! Motivul din spatele deciziei lui Niculae

In urma cu doua luni, Alex Ionita, Kehinde Fatai si Takayuki Seto au fost suspendati de Agentia Nationala Anti Doping.

Aceasta suspendare a venit dupa cei trei fotbalisti au fost surprinsi administrandu-si vitamine intravenos, iar ANAD a demarat o ancheta in acest sens.

Ca urmare a acestei suspendari, clubul giurgiuvean a decis ca cei trei fotbalisti sa se antreneze separat si, mai mult decat atat, sa nu ii plateasca in perioada suspendarii.

Astfel, intrucat jucatorii aveau deja trei luni restante la momentul suspendarii, s-au acumulat deja 5 luni de cand Seto, Ionita si Fatai nu au mai primit niciun ban de la Ioan Niculae.

Presedintele AFAN, Emilian Hulubei, a explicat pentru ProSport ca cei trei jucatori nu au depus memorii pentru a deveni liberi de contract, iar in cazul in care verdictul va fi in defavoarea lor, clubul din Giurgiu ar avea dreptul de le rezilia contractele.

"Stim ca sunt neplatiti, dar nu au depus memorii. Orice s-ar intampla in cazul lor, Astra este obligata sa le achite acele trei luni. Probabil asteapta sa vada si ei decizia. Exista o posibilitate sa le ridice suspendarea, dar daca nu vor avea un verdict favorabil, clubul poate sa le rezilieze unilateral contractele in astfel de probleme", a spus Hulubei sursei citate.

De asemenea, presedintele clubului giurgiuvean, Dani Coman, a dezvaluit ca, in aceasta situatie, clubului ii este interzis sa ii plateasca pe fotbalistii care sunt suspendati. Mai mult decat atat, Coman a explicat faptul ca Astra a ales sa nu le ceara celor trei daune in aceasta speta, desi ar fi avut dreptul legal sa o faca.

"Clubul nu are voie sa plateasca fotbalistii pe perioada suspendarii. Aveau doua luni restante, inainte de asta, este adevarat. Astra, insa, a fost intelegatoare, chiar daca jucatorii ne-au lasat intr-un moment dificil.

Clubul nu a cerut daune, desi avea acest drept, mai ales ca pe Alex Ionita s-a platit si o suma de transfer. Vom vedea cum vom rezolva situatia in viitor", a declarat Coman potrivit ProSport.