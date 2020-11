Antrenorul bulgar de prima liga ucis de COVID la 62 de ani! Mesaj sfasietor: "E cel mai important antrenor din istoria noastra"

Anunt teribil in Bulgaria!

Antrenorul de la Montana, echipa de prima liga, a murit dupa o lupta dura impotriva COVID-ului. Nikola Spasov avea 62 de ani. In ciuda eforturilor facute de medici, viata lui Spasov n-a putut fi salvata. Din cauza complicatiilor provocate de coronavirus, antrenorul s-a ales cu o pneumonie care i-a distrus plamanii.

Ca jucator, Spasov si-a trait cea mai importanta parte a carierei in Portugalia, unde a jucat pentru 5 cluburi: Farense, Salgueiros, Pacos Ferreira, Beira Mar si Rio Ave. Si-a inceput aventura de antrenor in 1998 si a lucrat pentru mai multe cluburi din primele doua ligi bulgare. Cele mai importante performante din cariera sa sunt castigarea Cupei si a Supercupei Bulgariei in 2015 cu Cherno More Varna.

Dupa anuntul disparitiei sale, Cherno More l-a mumit pe Spasov "cel mai mare antrenor din istoria clubului" intr-un mesaj emotionant publicat pe retelele de socializare.

Din vara, Spasov era antrenor la Montana. Echipa se afla acum pe locul 11 (din 14) in Bulgaria, cu 12 puncte castigate in 12 meciuri.