Ioan Niculae a iesit de la terapie intesiva! Care este starea de sanatate a finantatorului de la Astra

Ioan Niculae si sotia lui au fost infectati cu noul coronavirus la inceputul lunii noiembrie.

In urma cu cateva zile Gandul.ro a anuntat ca omul de afaceri se afla la sectia ATI a spitalului 'Victor Babes' si putea respira doar cu ajutorul aparatului pentru oxigen.

Luni, Ioan Niculae a iesit de la terapie intesiva, se simte mai bine si a vorbit la telefon cu Dani Coman, dar si cu prieteni de familie, potrivit ProSport. Tratatamentul impus la spital a dat rezultate, iar starea lui de sanatate s-a imbunatatit.

La Astra a fost focar de coronavirus, iar 27 de jucatori de la prima si a doua echipa au fost infectati. Directorul sportiv, Bogdan Mara si presedintele Dani Coman au fost si ei testati pozitiv, iar Coman a recunoscut intr-un interviu pentru presa din Pitesti ca Gigi Becali l-a ajutat cu medicamentele aduse din Rusia.

Astra Giurgiu este pe ultimul loc in Liga 1 cu 8 puncte, dar echipa si-a revenit dupa ce a fost preluata de Eugen Neagoe. In ultima etapa, giurgiuvenii s-au impus in fata lui Hermannstadt cu 1-0.