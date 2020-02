"Nu e Coman cel mai bun!" Bogdan Vintila, declaratie FABULOASA la conferinta de presa! De ce nu il vede pe "Mbappe" cel mai bun jucator din Liga 1 si ce spune despre pensionarea la FCSB :)

FC VOLUNTARI - FCSB | Toate fazele sunt aici.

FCSB s-a impus in deplasarea de la FC Voluntari, scor 2-1 dupa golurile marcate de Darius Olaru si Florinel Coman. Ilfovenii au evoluat o repriza cu un om in minus dupa ce Armas a vazut direct cartonasul rosu dupa un fault in postura de ultim aparator la Man. In repriza a doua ros-albastrii au ratat cele mai importante ocazii prin Florinel Coman si Dennis Man, insa nu au mai reusit sa marcheze, iar partida s-a terminat cu scorul de 2-1. La finalul partidei, antrenorul ros-albastrilor, Bogdan Vintila, a vorbit despre meci si spune ca este multumit de rezultat, dar considera ca echipa sa ar fi putut sa mai marcheze goluri in repriza a doua. Totodata acesta a spus si de ce a primit cartonasul galben din partea arbitrului.

"Ma bucur ca am reusit sa luam 3 puncte. Recunosc ca imi doream sa mai marcam, dar nu sunt suparat, sunt copiii mei, sunt jucatorii mei. Cand adversarul ramane in 10, ramane o stare de relaxare, dar nu transmisa, preluata de ei insisi. Pentru ca am depasit spatiul tehnic si a avut dreptate domnul arbitru. Sunt mai cuminte, dar e spatiul prea mic. Sunt foarte importante aceste puncte pentru ca meciurile cu asa zisele echipei mici, sunt cele mai grele. Le-am explicat si le-am zis de acest joc si au inceput foarte bine. Sunt cele mai grele meciuri care au mai ramas sunt cele mai grele, mai grele decat cele din play-off. Mi-a placut Morutan, mi-au placut toti.



Am fost alaturi de el toti, nu i-a fost greu lui Morutan. Trebuie mai mare responsabilitate. Mai am jucatori la mine in echipa care sunt cei mai buni din Romania. Nu vreau sa spun ca e Coman cel mai bun din echipa pentru ca mai e Man, Tanase, Morutan. Jucatorii mei sunt cei mai buni din campionat. Ma bucur pentru Olaru ca a reusit sa marcheze, iti da asa o stare de liniste cand vezi jucatorii au realizari.

Bogdan Vintila a comentat si declaratiile facute de Gigi Becali inainte de meci, care a spus ca antrenorul ros-albastrilor va sta la echipa pana la adanci batraneti.

Nu stiu, Dumnezeu stie, nu stiu. Nu stiu cum sa va raspund la intrebarea asta. Eu imi doresc sa imi fac meseria, atat timp cat cei care m-au angajat sunt multumiti", a declarat Bogdan Vintila la conferinta de presa.