Amintirea NEAGRA care o bantuie pe FCSB: Man, Coman si Tanase, UMILITI de Hermannstadt! Ziua in care stelistii au fost INGHETATI in Cupa

FCSB o va intalni pe Hermannstadt in sferturile Cupei Romaniei. Meciul se va juca in perioada 3-5 martie, pe terenul Sibiului.

FCSB si Hermannstadt s-au mai intalnit in aceeasi faza a competitiei in sezonul 2017-2018, cand antrenor la ros-albastri era Nicolae Dica. FCSB a fost atunci umilita de Hermannstadt intr-o partida incheiata cu scorul de 3-0, golurile fiind marcate de Bogdan Rus u(dubla) si Stefan Blanaru. Sibiul era atunci in liga secunda! Sezonul de cupa s-a dovedit a fi unul istoric pentru ardeneleni, care au ajuns pana in finala de pe National Arena! Desi au avut parte de o sustinere masiva in tribune, sibienii au pierdut cu 2-0.



FCSB a avut cosmaruri dupa meciul de pe 1 martie 2018, Stelistii nu au reusit atunci sa isi creeze nicio mare ocazie de gol, desi i-au avut in teren pe Man, Coman, Tanase sau Budescu.

Meciul s-a amanat o zi din cauza terenului inghetat. Suprafata de joc a fost dificila, iar gazonul nu a dispus de instalatie de incalzire, asa ca nu s-a putut juca pe 28 februarie, cand fusese initial programata. Reprezentantii FRF si detinatorii de drepturi TV au convenit alaturi de cluburi ca partida sa se dispute pe 1 martie, la ora pranzului. Sibiul a ramas cu calificarea si cu banii dati pe o instalatie de nocturna mobila, inchiriata special pentru jocul cu FCSB. :)

Primul 11 al lui Dica in meciul de acum 2 ani: Balgradean - Artur Jorge, Larie, Balasa, Filip - Popescu, Nedelcu - Man, Tanase, Budescu - Coman

