'Stai, dom'le, acasa!" Exclusiv www.sport.ro: Becali i-a 'RUPT' biletul de avion unui strain care venea pentru COMAN! Pretul pentru care pleaca de la FCSB

Gigi Becali n-are de gand sa scada niciun euro fata de pretul stabilit pentru Florinel Coman.

Atacantul pleaca numai pentru 20 de milioane de euro, spune Becali. Patronul FCSB are o lista intreaga de echipe interesate, dar nicio oferta concreta. Becali spune ca l-a oprit pe reprezentantul unei echipe din Belgia care voia sa vina la negocieri: "De acolo nu pot sa-mi dea mai mult de 10 milioane si eu vreau dublu!"

"20 de milioane cer pentru Coman, niciun euro mai putin! Sunt multe discutii, tatonari. Il dai cu 15, cu 16...? Numai tatonari. N-a spus nimeni 20. Daca zice cineva 20, il dau. Ce ma intereseaza in ce campionat merge? 20 de milioane nu da decat cineva care e tare! De exemplu, cineva din Belgia mi-a zis ca vrea sa vina sa ne vedem pentru Coman. I-am spus: 'nu mai veni!' De ce? Daca esti din Belgia, ce sa discuti cu mine de Coman? Pentru ce? In Belgia poate sa dea pe un jucator 10 milioane, mai mult nu. Eu nu-l dau cu 10! Belgia nu e de Coman. Echipa ar trebui sa fie din primele 5 campionate, acolo e puterea, acolo sunt banii', a spus Becali pentru www.sport.ro.

Dupa golul marcat cu Voluntari, Coman a ajuns la 11 reusite in acest sezon si conduce in topul marcatorilor din Liga 1. Coman are doua goluri mai mult decat Alibec si Gabi Iancu si trei peste Bus, Cicaldau, Vali Gheorghe si Karanovic.