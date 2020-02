I-a mai crescut pretul cu 5 milioane! Florinel Coman, gol superb cu Voluntari

Florinel Coman a marcat golul de 2-1, chiar inainte de pauza.

"Perla" lui Becali a inscris superb cu piciorul stang in poarta aparata de Cojocaru, dupa ce a facut "sah-mat" apararea Voluntariului. Sunt noi motive pentru patronul FCSB-ului sa ii ridice pretul de vanzare, dupa ce chiar azi a declarat ca vrea cel putin 20 de milioane de euro pentru un eventual transfer.

"Nu am oferta scrisa pentu Coman. A fost verbal. Prin intermediari si am spus <<nu ma intereseaza, nu discut!>>. Mi-au spus sa ne intalnim. Eu vreau 20 de milioane, nu il dau pe 19,999 milioane de euro. Daca el joaca la echipa nationala, da doua goluri, face 50 de milioane de euro. Daca el joaca slab cu CFR, il dau cu 20 de milioane de euro. Lumea e nebuna si nu mai tine cont de sume de bani", a spus Becali la DigiSport.

10 goluri a reusit Florinel Coman in 19 meciuri de Liga 1, in acest sezon. Cota de piata a mijlocasului in varsta de 21 ani este de 5.5 milioane de euro, conform transfermarkt.com.