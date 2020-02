Adio si-un praz verde! Mihai Mironica despre reusita Craiovei sub comanda nedoritului Papura

Busola Peluzei Nord a Craiovei nu mai arata nordul. S-a dereglat total. Au facut scandal cat casa ca Papura a fost readus la echipa dupa ce moftangiul Piti si-a facut bagajele. Dar Papura are cea mai buna medie de puncte pe meci din campionat, alaturi de Vintila, un alt “vinovat de serviciu”. Pigliacelli, proscrisul pe care acelasi Piturca nu l-a vazut destul de bun pentru Craiova, a demonstrat si in canonada de la Ovidiu ca este unul dintre cei mai valorosi din Liga 1. Trebuie sa-ti urasti echipa sa ceri cu inversunare ca Pigliacelli sa fie interzis la Craiova.

In inocenta sa, Luis Nitu, inspiratul marcator al Craiovei, a declarat ca, dupa venirea lui Papura, grupul de la Craiova este mai unit si mai plin de incredere. Cred ca tocmai asistam la incheierea carierei de antrenor a lui Victor Piturca. Salariu imens, ifose de primadona, ioc rezultate.

Craiova a marcat golul victoriei asa cum vezi in patria spectacolului, in Anglia, asa cum doar visezi sa vezi in Liga 1. Demarajul lui Barbut, cursa lui prin care Boboc a parut un batranel, centrarea “mai mult decat perfecta”, explozia lui Mihaila care-l pierde pe Ciobanu pe drum, detenta a la Dumitrache si luciditatea ca in acea plutire sa plaseze mingea in prelungire, la coltul lung... E un gol de Oscar, ca tot suntem in noaptea Oscarurilor...

Mitul “copiilor lui Hagi” paleste. Pentru al doilea meci din acest an, Hagi a titularizat doar doi jucatori U21, cat impune regulamentul. A readus niste veterani, Chitu si Ganea, care sunt la ani lumina de ce au fost. Iar in acest meci a fost invins chiar de golurile a doi fotbalisti U21. In acest timp, in Spania, detasamentul de baieti de la Academia Hagi luat in nationala U18 joaca lamentabil, in frunte cu “faraonul” Louis Munteanu si noul printisor Alexi Pitu.

E greu de crezut insa ca echipa oltenilor chiar poate tinti la obiectivul suprem, titlul. Este o echipa frumoasa, dar e practic un dragalas Bambi care tremura pe gheata cu amuzantii sai fundasi centrali.

Viitorul traieste un paradox: in aceasta infrangere a jucat mai bine decat in victoria de la Iasi. Iar Iancu “daca talent, s-a demonstrat” chiar merita in nationala. Pana la urma, si acest gol in poarta Craiovei este mai relevant decat unul impotriva unor Hibernati de prin Scotia.