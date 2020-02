Oficial! Dinamo a anuntat revenirea unui fotbalist! Cine a ajuns sub comanda lui Dusan Uhrin

"Alb-rosii" se intaresc cu un fundas de 19 ani.

Marco Ehmann a revenit la Dinamo, dupa ce a fost imprumutat vara trecuta la CSM Resita. 17 meciuri a disputat fundasul in Liga 2 si a reusit sa marcheze 2 goluri.

Anuntul mutarii a fost facut pe site-ul oficial al lui Dinamo:

"Fundasul central Marco Ehmann, transferat temporar la divizionara secunda CSM Resita, a revenit la Dinamo Bucuresti. Noul jucator dinamovist a intrat de astazi in programul de pregatire al echipei din Stefan cel Mare, stabilit de antrenorul Dusan Uhrin in cantonamentul de la Saftica. 6 este numarul oficial de joc al lui Marco Ehmann la Dinamo", se arata in comunicat.

Fotbalistul in varsta de 19 ani are dubla cetatenie, romana si germana si a disputat un meci pentru nationala U16 a Germaniei. Pentru Romania, acesta are 10 selectii la reprezentativele U19 si U18.

In perioada de juniorat, Ehmann a jucat pentru Reutlingen, Freiburg, Borussia Dortmund si Karlsruher.