Nu s-a multumit doar cu transferul lui Harut! Becali i-a cerut lui Iftime si procent din transferul lui Morutan! Suma INCREDIBILA pe care o cere pentru starul sau

Gigi Becali a reusit sa il transfere pe Denis Harut la FCSB, intr-un final.

Dupa ce la inceputul lunii ianuarie a fost refuzat direct de fundasul lui Botosani, din cauza propunerii cu care patronul venise, Becali s-a pus din nou la masa negocierilor cu Valeriu Iftime, iar de data aceasta transferul i-a iesit.

Denis Harut este noul jucator al ros-albastrilor, in schimbul caruia finantatorul va plati 661 000 de euro catre Botosani. Insa, Becali a mai avut o cerinta la negocierile cu patronul lui Botosani: 1% din procentele pe care moldovenii le-au pastrat dintr-un viitor transfer al lui Olimpiu Morutan.

Mijlocasul ofensiv a fost ofertat in aceasta iarna de Al Jazira, insa negocierile au picat, dupa ce patronul a refuzat o suma mai mica de 15 mlioane de euro. Arabii erau dispusi sa ii ofere 10 milioane de euro.

Cu toate astea, Becali spera sa dea lovitura cu transferul lui Morutan, pe care il prevede ca fiind mai scump decat cel al lui Dennis Man, care s-a facut pe 13 milioane de euro.

"Am luat unu la suta din Morutan. A mai ramas cu noua sau zece la suta Valeriu Iftime. Asa am negociat, i-am luat si procentul. Totul a intrat in cei 661 000 de euro pentru Harut. Asa fac eu afaceri. Morutan va fi urmatorul mare transfer. Octavian Popescu va fi cel mai mare, dar pe el nu ma gandesc sa il vand acum.

Pe Morutan o sa cer 50 sau 60 de milioane de euro. O sa treaca pandemia si la cum joaca, pentru ca e cel mai bun acum, o sa iau bani multi pe el. Poate ca o sa il dau cu 30 de milioane de euro, dar eu o sa cer 50! Sau poate ca il voi da cu 100 de milioane. La transferuri e mereu imprevizibil", a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

Patronul lui Botosani, Valeriu Iftime, a confirmat ca a fost de acord sa cedeze procentul din transferul lui Morutan: "M-a prins la inghesuiala. E un negociator foarte bun. I-am dat si unu la suta din Olimpiu".

Mijlocasul ofensiv al FCSB-ului a strans 18 meciuri in toate competitiile in acest sezon, in care a reusit sa inscrie de patru ori si sa ofere 10 pase decisive.

Olimpiu Morutan este cotat la 1.3 milioane de euro conform Transfermarkt, al cincilea cel mai bine cotat din lotul ros-albastrilor, dupa Florinel Coman, Florin Tanase, Darius Olaru si Iulian Cristea.