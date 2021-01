"Nu eram foarte fericit!" Morutan a vorbit pentru PRIMA DATA despre oferta din Emirate! Ce a spus jucatorul ros-albastrilor 

Olimpiu Morutan (21 ani) a fost aproape sa plece de la FCSB in iarna.

Revenit in lotul ros-albastrilor dupa accidentarea suferita in cantonamentul din Antalya, Morutan a facut spectacol pe teren in meciul cu Poli Iasi. Mijlocasul ofensiv a inscris un gol superb, cu un sut puternic de la distanta, trimis direct in vinclu.

Morutan a fost aproape de o mutare in Emiratele Arabe Unite, la Al Jazira, club detinut de seicii care detin si Manchester City. Arabii au facut oferta pentru mijlocasul roman, insa Gigi Becali nu a fost de acord cu pretul, iar negocierile au cazut.

La finalul meciului cu Poli Iasi, Olimpiu Morutan a vorbit despre oferta primita si s-a declarat multumit ca transferul nu s-a facut.

"Nu eram foarte fericit daca se facea transferul. Ma bucur ca am ramas aici, sper sa castigam campionatul si poate dupa sa prind un transfer mai bun. Sunt foarte fericit ca am revenit pe teren dupa accidentarea asta", a spus Morutan la finalul meciului.

In acest sezon, Morutan a jucat 17 meciuri in toate competitiile pentru FCSB, a inscris 4 goluri si a oferit 10 pase de gol.