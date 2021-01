"Circul FCSB" Mihai Mironica, dupa victoria obtinuta de FCSB in fata lui Poli Iasi: "Nici Buffon nu putea face ceva la racheta lui Morutan!"

Exista viata si dupa Dennis Man, ar fi prima concluzie a victoriei obtinute de FCSB dupa plecarea golgeterului sau la Parma.

Este adevarat ca Poli Iasi, ultima clasata, cu cea mai slaba defensiva din Liga 1, era adversarul ideal pe Arena Nationala pentru ca FCSB sa inceapa era post-Man.

Pe vremuri exista o expresie, “circul Steaua”, care desemna o echipa spectaculoasa ce calatorea prin tara si incanta oamenii cu jocul sau artistic. Acum, in Liga 1 exista “circul FCSB”, o trupa de artisti tineri care, desi au ramas fara principalul lor star, Dennis Man, arata ca fotbalul poate fi si distractie, si arta nu doar o lupta surda pentru puncte. Prin modul in care joaca acum, FCSB respecta traditia “vitezistilor Stelei”, aduce aminte ca Steaua, in istoria fotbalului nostru, a insemnat in primul rand frumusete, spectacol.

Poate ca in meciurile mai grele se va simti un recul inevitabil dupa ce FCSB a ramas fara cel mai bun jucator din Liga 1. Dar deja Octavian Popescu, pus sa joace pe pozitia lui Man, a depasit o noua bariera psihologica, a inscris primul lui gol pentru FCSB in Liga 1. Pasa decisiva pentru Tanase e deja o marca inregistrata pentru acest adolescent minune care a atras din partea hiperexigentului Cornel Dinu o comparatie coplesitoare, cu uriasul Florea Dumitrache. Eu inca mai am anumite rezerve, inca astept ca jocul sau sa devina mai compact, mai solid, dar ma mananca degetele sa incerc o comparatie tot la fel de magulitoare precum cea a lui Cornel Dinu, de aceasta data cu Adrian Ilie.

Nu stii pe cine sa lauzi mai mult in aceasta trupa de artisti a lui FCSB. Olimpiu Morutan a facut doar intr-o repriza un joc complet, cu viziune de regizor, plamani de recuperator si rafinament de slalomeur. Iar golul, pentru golul acela Branescu, portarul oaspetilor, nu trebuie sa aiba niciun motiv de regret pentru ca nici faimosul sau fost coleg de la Juventus, Gianluigi Buffon, nu ar fi putut face ceva la acea racheta devastatoare a lui Morutan.

Aroganta lui Gigi Becali a adus ceva suspans in acest meci. La pauza, in “Becali time”, s-a produs scoaterea reperului defensiv de la mijloc, Sut, si introducerea lui Morutan. In acel moment, echipa lui Becali arata precum acele “echipe ideale” facute de fani, cand Maradona, Zidane si Ronaldinho sunt inghesuiti in spatele unei triplete ofensive si nu mai e loc pentru niciun jucator care sa se si apere. In acel interval, Poli Iasi a taxat-o pe FCSB si a egalat. Apoi a fost introdus Simion si FCSB a fost mai bine calibrata.

Poli Iasi arata ca Liga 1 are cel mai interesant sezon al sau din ultimii multi ani. Daca ultima clasata e o echipa atat de buna, intelegem de ce doza de imprevizibil e atat de mare in toate zonele clasamentului. Cu noua achizitie Vega mai rodata, la ce stofa are, cu revenirea golgeterului Andrei Cristea si cu un nou antrenor care sa lege mai bine acest grup, Poli Iasi are ce-i trebuie pentru a evada din adancuri.

Nu stiu daca FCSB va fi campioana. Fotbalul nu este sportul in care sa castige mereu cei mai frumosi. Dar, daca ar exista ca la festivaluri de film, un premiu de popularitate pentru cum joaca, actualul lider ar castiga fara probleme votul popular.