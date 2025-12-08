Portarul român a avut o prestație de excepție în poarta oaspeților și a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului.

Reacția lui Ionuț Radu după ce a fost excepțional cu Real Madrid

Madrilenii au avut șapte șuturi pe poartă, dar nu au reușit să îl învingă pe Ionuț Radu, care a fost ca un zid în poarta celor de la Celta Vigo.

După meci, Ionuț Radu a oferit un interviu scurt în care a vorbit despre seara de pe Santiago Bernabeu. Goalkeeper-ul a transmis că este extrem de fericit la Celta Vigo și s-a declarat foarte fericit pentru victoria obținută pe Bernabeu, însă a subliniat că se gândește deja la meciul cu Bologna din Europa League.

”O victorie pe Bernabeu este întotdeauna diferită de alte victorii, clar. Sunt foarte fericit cu acest grup, care este incredibil, e ca o familie. Am luptat până la final și cu toții am văzut rezultatul.

În fotbal există momente negative, momente obișnuite și momente pozitive. Ce s-a întâmplat în alte meciuri se poate întâmpla oricând, iar acum ne bucurăm de această victorie și ne gândim deja la Europa de joi.

(n.r. Un mesaj pentru suporteri) Sunteți incredibili, vă iubesc, vă iubesc”, a spus Ionuț Radu după meci.

3,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ionuț Radu, conform Transfermarkt.

După o primă repriză încheiată la egalitate, Celta Vigo a deschis scorul în minutul 53 prin Swedberg. Madrilenii au rămas în 10 după ce Fran Garcia a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. Pe final, tot Swedberg a fost cel care a stabilit scorul final, după ce Endrick și Alvaro Carreras au fost și ei eliminați.

