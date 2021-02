"Face sa dispara jucatori!" IRONII la adresa lui Morutan! "El intotdeauna a fost magician. Si cu calificarea aia!" 

Basarab Panduru s-a amuzat pe seama poreclei pe care o are Olimpiu Morutan.

Fotbalistul pe care Becali doreste sa incaseze zeci de milioane de euro a fost poreclit 'magicianul', datorita modului cum scoate adeversarii din joc, dar Panduru si-a amintit si momentul cand Morutan a facut sa "dispara" o calificare a nationalei la un turneu final.

Nationala Romaniei U19 a jucat pe 27 martie 2018 contra nationalei Ucrainei U19, in ultima etapa din turneul de elita pentru calificarea la Campionatul European sub 19 ani. Pentru a merge la EURO, tricolorii aveau nevoie de o remiza.

Morutan a facut de toate in meciul respectiv. Actualul fotbalist al lui Toni Petrea a deschis scorul in minutul 77, iar Romania era calificata. Dupa ce a marcat, el si-a scos tricoul, a primit al doilea galben si a fost eliminat. Ucraina a intors meciul in ultimele minute ale partidei si a castigat cu 2-1, iar Romania a ramas acasa.

Basarab Panduru si-a amintit acest eveniment si nu a ezitat sa il taxeze pe Olimpiu Morutan.

"A vazut magicieni la viata mea. Chriss Angel, care merge pe apa, altii cu lei, cu tigri, care dispar… el (Olimpiu Morutan) face sa dispara jucatori. E adevarat ca de la noi din campionat. Passaglia e in fata lui, apoi dupa el, la un moment dat nu mai e niciunde… El intotdeauna a fost magician. Si cu calificarea aia… uite calificarea, nu e calificarea", a spus Basarab Panduru pentru TelekomSport.