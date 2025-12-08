Senzația e că vrea să rupă plasa și ghinionul odată cu golul marcat. Își înăbușă însă manifestarea de bucurie, parcă protestând la adresa tratamentului la care a fost supus în acest sezon de propriul club. Sau, mai bine zis, de propriul patron.

Furia Louis. Caramavrov scanează comportamentul celui mai talentat tânăr jucător român



Golgheter al campionatului trecut, cu 24 de reușite, Munteanu a avut mai multe oferte în vară. Varga ar fi refuzat 10 milioane de euro, gândind cu lăcomie că va scoate spre 18-20! Louis a fost scos de la antrenamente, lăsat rezervă, ascuns ca un giuvaer neprețuit, să nu fie atins, zgâriat, să nu i se ia din strălucire.



Dar decizia a fost catastrofală, și pentru club, și pentru jucător. CFR a ajuns aproape de faliment, Munteanu și-a ieșit din formă și a acumulat mari frustrări. O medie de nici 20 de minute per meci în primele 6 etape de campionat, niciun gol, nicio pasă decisivă în primele 10 runde! O singură reușită în 18 etape! Abia cum, la Craiova, a venit a doua!



Mai dă cineva 5 milioane?



Comoara s-a devalorizat continuu. Greu de crezut că în momentul de față sau la iarnă vreun club din străinătate va plăti mai mult de 5.000.000 de euro pentru un fotbalist cu un gol marcat la 8-9 meciuri.



Dar și Louis a greșit. Au fost multe meciuri în care se părea că nu are chef de fotbal, că gândul lui este numai la plecare. Asta n-a fost atitudine de profesionist, dar putem înțelege că un tânăr de 23 de ani nu se poate echilibra dintr-un foc, după ce s-a simțit nedreptățit.



În plus, era sub contract cu CFR. Nu e obligatoriu să pleci, oricât de bun ai fi și oricâte goluri ai marca dacă gruparea de care aparții nu e mulțumită cu oferta. Louis trebuia să joace fotbal când a fost băgat, pentru că aste e meseria lui și pentru că primește un salariu imens pentru țara în care trăiește.



Bineînțeles, eu cred în continuare în valoarea lui Louis Munteanu, e unul dintre puținii tineri jucători de la noi care au calități extraordinare de marcator. Vede bine jocul, simte spațiile, are execuții măiastre. Sper ca Pancu să-l reașeze pe linie, se văd deja niște semne, și să ajungă să se transfere în iarna asta sau la vară într-un campionat puternic, și nu la arabi sau în SUA, pentru că avem nevoie de fotbaliști care să joace și să progreseze printre cei mai buni.



Așadar, îi înțeleg furia lui Louis, dar aștept să și-o transforme pozitiv în slujba fotbalui și pentru cariera lui.

