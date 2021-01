BREAKING NEWS | Le-au EXPLODAT preturile! Transfermarkt a publicat preturile pentru starurile din Liga 1: crestere URIASA pentru Man si Tanase, Morutan nu e in top 10! AICI ai preturile complete

Site-ul de monitorizare transfermarkt a updatat la inceputul anului cotele de transfer la care ii evalueaza pe jucatorii din toata lumea.

Topul pe Romania ofera cateva surprize. Dennis Man (22 de ani) are cea mai importanta crestere fata de vara anului trecut. Pretul i-a crescut cu 1,5 milioane de euro! Acum, Man este plasat de specialistii transfermarkt pe primul loc al valorii potentiale de transfer, cu 6,5 milioane de euro. Cotatia e inca departe de cea facuta de patronul FCSB, Gigi Becali, insa il apropie pe Man de ofertele primite in ultimele luni de stelisti in schimbul sau.

Al doilea in ierarhia valorica e Alexandru Cicaldau. Mijlocasul de 23 de ani al Craiovei este plasat la 5,5 milioane de euro, si el in progres cu jumatate de milion fata de precedentul update. Podiumul e completat de Florinel Coman. Mai mult indisponibil in ultimele luni din cauza accidentarii suferite la glezna in preliminariile Europa League, Coman stagneaza din punctul de vedere al cotei de transfer: 5,5 milioane de euro.

Tanase beneficiaza de a doua cea mai importanta crestere a valorii. Fotbalistul de atac este evaluat la 3 milioane de euro, cu 800 000 de euro mai mult decat in vara. Top 5 se incheie cu Andrei Burca, al carui pret-online e de 2,3 milioane de euro.

Olimpiu Morutan, un alt fotbalist de la care Becali asteapta zeci de milioane in momentul trasnferului, nu e nici macar aproape de primele 10 locuri. Desi are si el o crestere de 500 000 de euro, Olimpiu abia ajunge la 1,3 milioane in evaluarea transfermarkt!



Cei mai valorosi 10 jucatori din Liga 1, conform transfermarkt: